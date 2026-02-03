Benidorm volverá a gozar del mejor ciclocross del mundo en 2027

La Unión Ciclista Internacional ha revelado el calendario de la próxima edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. En ella figura, por quinto año consecutivo, la prueba de Benidorm que el pasado domingo 18 de enero congregó a 15.000 personas en los parques de Foietes y El Moralet; un 45% de ellos, extranjeros que en su mayoría se desplazaron a Alicante a propósito para el evento. La renovación de su presencia en el mayor torneo del ciclocross mundial es un reconocimiento al éxito organizativo, deportivo y de público del evento, que se disputará por quinta vez el domingo 17 de enero de 2027.

“Va a ser la quinta ocasión consecutiva en que disfrutemos de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Benidorm”, celebra Pascual Momparler, organizador del evento. “Es un éxito que llega gracias a todos los que creen en este sueño y lo comparten con nosotros. Somos una de las pocas carreras que la UCI mantiene año tras año en este calendario, y que además es una referencia para el resto de organizaciones. Esto nos enorgullece porque nos permite seguir siendo un motor económico para la Costa Blanca en pleno mes de enero y también para la progresión del ciclocross español, que este mismo fin de semana ha constatado su estado de gracia en el Mundial mediante Benjamín Noval (4º en la prueba juvenil masculina), Raúl Mira (7º en la sub23 masculina) o Felipe Orts (7º en la Elite masculina). La edición de 2027 será una gran oportunidad para continuar aprendiendo de cara a los Campeonatos del Mundo que aspiramos a celebrar en 2031”.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, saluda en el podio a Felipe Orts en presencia del campeón del mundo Mathieu Van der Poel. / SD

Antonio Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, comenta: “Sin duda para Benidorm es una grandísima noticia el saber que el próximo 17 de enero de 2027 tendremos una nueva cita con el mejor ciclocross, que ha encontrado en nuestra ciudad una gran aliada; una alianza que esperamos que se mantenga en el tiempo, reeditándose año a año y culminando en 2031 con esos Campeonatos del Mundo que aspiramos albergar y para los que esperamos conseguir la confianza de UCI. Ese es nuestro objetivo a medio plazo; en el corto, lo es organizar la nueva edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI que nos espera en enero de 2027 generando la mejor experiencia para público y deportistas y logrando la mayor repercusión para Benidorm”.

Noticias relacionadas

Se consolida en Benidorm

Desde su estreno en 2023, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca se ha convertido en uno de los principales eventos deportivos del invierno en España en general y la Comunidad Valenciana en particular. Su calidad deportiva, notable por su participación y por la espectacularidad de las carreras, quedó de nuevo de manifiesto este fin de semana en los Campeonatos del Mundo de Ciclocross 2026 celebrados en Hulst (Países Bajos). Los vencedores de sus pruebas Elite fueron los mismos que alzaron los brazos en la cita alicantina: Lucinda Brand, en la femenina, y Mathieu Van der Poel, en la masculina. De hecho, los corredores que consiguieron los maillots arcoíris de las otras cuatro categorías (juvenil y sub23, en versión masculina y femenina) también participaron, con distinta suerte, en las carreras de Benidorm.