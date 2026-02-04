Duelo de vencedores en la SCOTT Mediterranean Epic más abierta de su historia

La SCOTT Mediterranean Epic 2026, que se celebrará del 5 al 8 de febrero de 2026 en Oropesa del Mar (Castellón), está lista para arrancar cumpliendo una tradición que ya es seña de identidad de la prueba: reunir una de las parrillas de salida con mayor nivel de toda la temporada internacional de XCM. En la carrera masculina coincidirán este año tres bikers que saben lo que es ganar la competición: Wout Alleman, Georg Egger y David Valero. Un encuentro poco habitual que anticipa una de las ediciones más abiertas y competidas de su historia.

Aspirantes al triunfo

El foco estará especialmente puesto en David Valero, que afrontará la prueba como debut oficial con su nuevo equipo, el Klimatiza Orbea, y ya plenamente centrado en el XCM tras cerrar una etapa deportiva brillante en el XCO, disciplina en la que fue medallista olímpico. Aun así, el belga Wout Alleman parte como el rival a batir después de haber ganado las dos últimas ediciones. Además, competirá con un aliciente añadido al estrenar los colores del renovado Buff-BH. El trío de ganadores lo completa Georg Egger, que regresa a la SCOTT Mediterranean Epic como uno de los corredores más ofensivos y reconocibles que han pasado por la prueba. Los tres comparten un profundo conocimiento del recorrido y de los puntos clave de cada jornada.

La lista de aspirantes al triunfo, sin embargo, va mucho más allá. Dentro del propio Klimatiza Orbea aparecen nombres con capacidad contrastada para brillar. El italiano Samuele Porro, actual subcampeón del mundo de XCM, el suizo Marc Stutzmann y el español Luis Martínez han demostrado nivel suficiente para luchar por puestos de honor y también pueden desempeñar un papel decisivo en apoyo a Valero en la general. El checo Martin Stosek, uno de los grandes animadores de ediciones pasadas, es otro nombre a tener muy en cuenta. El portugués Tiago Ferreira, ex campeón del mundo de la modalidad, buscará volver a ser protagonista, mientras que Lukas Baum, compañero de Egger, ya fue clave en una de las victorias del alemán y volverá a estar en la línea de salida.

En términos de impacto mediático y capacidad para dinamitar la carrera, uno de los equipos que más atención concentrará será el Cannondale Factory Racing. Considerado uno de los referentes mundiales del XCO, el equipo repite presencia en la SCOTT Mediterranean Epic tras su debut del año pasado. El británico Charlie Aldridge, el francés Luca Martin y el canadiense Cole Punchard están llamados a aportar un ritmo explosivo y una agresividad en carrera que puede marcar diferencias desde las primeras etapas.

En categoría femenina, la prueba contará con dos campeonas de Europa de XCM: la neerlandesa Rosa van Doorn y la española Natalia Fischer. Dos corredoras con perfiles muy distintos pero unidas por un dato clave, ambas saben lo que es ganar la SCOTT Mediterranean Epic. Junto a ellas, la lucha por el maillot de campeona se presenta abierta, con nombres como la estadounidense Hannah Otto, la colombiana Mónica Calderón o la italiana Costanza Fasolis como claras aspirantes al podio final.

Este elenco internacional de máximo nivel vuelve a refrendar el estatus de la SCOTT Mediterranean Epic como una de las pruebas de referencia mundial del XCM, una condición que se ha ganado a lo largo de los años. Como es habitual, la carrera podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube del evento y, como gran novedad en esta edición, contará con una retransmisión paralela en inglés para ampliar su alcance internacional.

Presentación oficial

La presentación oficial de la SCOTT Mediterranean Epic 2026 tuvo lugar en la Diputación de Castellón, reforzando el valor estratégico de la prueba para la provincia tanto en el ámbito deportivo como en el turístico. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la institución, María Ángeles Pallarés, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, la concejala de Deportes de Oropesa del Mar, Sonia Bellés, y la concejala de Deportes de Castellón, Maica Hurtado. Pallarés destacó: "Esta prueba constituye un escaparate inmejorable para difundir la dualidad mar y montaña que caracteriza a nuestra tierra y dar a conocer todo el potencial de Castellón como destino ideal para la práctica de MTB", subrayando su impacto promocional y su proyección internacional.

Autoridades, organizadores y protagonistas, en la presentación de la SCOTT Mediterranean Epic 2026. / SCOTT Mediterranean Epic

Durante la presentación se puso el acento en la consolidación y evolución del evento y en su repercusión territorial. Susana Fabregat señaló: "Quiero felicitar a la organización por su capacidad de evolucionar sin perder la identidad que hace única a esta prueba, y agradecer la implicación de todas las instituciones y entidades que la hacen posible". Por su parte, Sonia Bellés remarcó: "Esta competición no solo refuerza nuestra apuesta por el deporte, sino que también supone un importante impulso turístico y económico, atrayendo a deportistas, acompañantes y visitantes en una época clave para la desestacionalización". En la misma línea, Maica Hurtado destacó: "Para el Ayuntamiento de Castellón es un placer colaborar con la Scott Mediterranean Epic MTB, una prueba referente a nivel internacional que encaja a la perfección con el binomio turismo y deporte", incidiendo en su capacidad para atraer visitantes, generar impacto económico y proyectar la imagen de Castellón más allá de la provincia.