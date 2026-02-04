Guirmay se lleva la victoria al esprint y es el primer líder de la Volta

El ciclista eritreo Biniam Guirmay (NSM) se impuso al esprint en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, de 160 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca, con un tiempo de 3h 52:41, y gracias a la bonificación se enfundó el primer jersey amarillo de la general.

La salida se retrasó unos minutos debido a los problemas mecánicos de Hamisch Armitt (Novo Nordisk). Saltaron nada más arrancar la carrera Diego Pablo Sevilla (Polti) y Mats Wenzel (Kern Pharma) y por detrás el polaco Danny Van de Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y Adam Lewis (Pro Cycling), que kilómetros después contactarían con el dúo cabecero, mientras que Hamisch Armitt les perseguía con algo más de medio minuto de retraso e intercalado entre los escapados y el gran grupo.

El pelotón de la Volta ya está en marcha / EFE

El pelotón, comandado por Lidl-Trek, estabilizó la desventaja en los tres minutos, mientras soplaba con fuerza el viento, lo que provocó que aumentara el ritmo ante el miedo a la aparición de los abanicos.

A 75 kilómetros de meta y ya por carreteras más anchas, que relajaron el ritmo del pelotón, el cuarteto de escapados mantenía 2:40 minutos de ventaja sobre el pelotón.

Caída masiva y abandono de Pedersen

En los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, único puerto de la etapa y de tercera categoría, hubo una caída masiva de corredores. El ciclista danés y excampeón del mundo en ruta Mads Pedersen (Lidl-Trek) se ha visto obligado a abandonar la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar en los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, en la primera etapa de la carrera.

Pedersen, que el pasado año ganó cuatro etapas del Giro de Italia y una de la Vuelta a España, donde se llevó la clasificación por puntos, fue trasladado a un hospital para que le realicen exploraciones mas exhaustivas, informó su equipo Lidl-Trek.

El corredor danés era uno de los principales atractivos de la ronda valenciana, en la que el eritreo Biniam Guirmay (NSM) ha sido el vencedor de la primera etapa y el primer líder de la general.

Girmay, primer líder / EFE

En los primeros kilómetros de subida, el pelotón rebajó la desventaja a menos de un minuto con los escapados, de los que se descolgó Lewis primero y posteriormente Wenzel. El fuerte ritmo impuesto por el Movistar provocó que se rompiera el pelotón y tras la ascensión quedara un grupo cabecero de cerca de una veintena de corredores entre los que se encontraban los principales favoritos que cazaron a los dos escapados a 27 kilómetros de meta.

clasificación / VBC

RedBull tomó el mando

El RedBull Bora tomó el mando de la carrera con Aleksandr Vlasov y Giulio Pellizzari tirando del grupo pero, ante la falta de colaboración del resto de equipos, demarró el italiano que se fue en solitario, mientras por detrás, a casi medio minuto, el segundo grupo del pelotón conectaba con el primero.

En la entrada a Torreblanca, el pelotón aceleró y a un kilómetro de meta la gran promesa del ciclismo italiano era atrapado. A 350 metros se lanzo el esprint en el que Biniam Guirmay tomó la cabeza aunque en el último metro se le lanzó Arne Marit (RedBull Bora); no obstante, el eritreo se impuso por centímetros para llevarse la victoria y el 'maillot' amarillo.

En la segunda etapa de este, jueves, se disputará una contrarreloj individual entre Carlet y Alginet de 17,5 kilómetros, en la que el belga Remco Evenepoel parte como gran favorito para llevarse el triunfo parcial y auparse a la primera plaza de la general.