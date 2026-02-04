Recorrido y cortes de tráfico en València por la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana
Estas pruebas deportivas han sido organizadas por la Unión Ciclista Internacional, la Federación Española de Ciclismo, la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana y el Club Ciclista Demarrage
Este domingo, 8 de febrero, València acoge la última etapa de la prueba ciclista femenina '8ª Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana' y de la masculina '77ª Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana', que llegan al término municipal desde Alboraia y transcurrirán por la calle de Arnau de Vilanova, calle de José Ballester Gozalvo, Eugènia Viñes, Doctor Marcos Sopena hasta el Tinglado 2 de La Marina, donde se encuentra la meta.
La llegada de la Vuelta femenina al término municipal de València está prevista entre las 11:30 y las 12:00 horas aproximadamente, mientras que la masculina se prevé de 16:50 a 17:15 horas. Los cortes al tráfico rodado se harán, previsiblemente, al menos media hora antes de la entrada de los y las ciclistas.
Restricciones al estacionamiento
Estará prohibido estacionar en ambas partes de la Marina de València, entre la plaza de las Horas y el edificio EDEM -a la altura de la rotonda de la Semana Santa Marinera-, desde el viernes 6 a las 22:00 horas, y hasta las 22:00 horas de domingo.
- El exvalencianista Yaremchuk encuentra equipo a pocas horas del cierre de mercado
- Bombazo en la convocatoria del Athletic para visitar al Valencia en Copa
- Comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra Valencia Basket
- Horario y dónde ver en TV el Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey en Mestalla
- Los 20 mejores jugadores de fútbol sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes
- Decisión sorpresa de Arbeloa para preparar el partido en Mestalla
- Alineaciones probables del Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey
- Gabriel Paulista le amarga la fiesta al equipo de Vinícius Jr. y se lleva la Supercopa