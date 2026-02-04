Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana
La Setmana Ciclista celebra sus 10 años con la montaña de protagonista
Las mejores ciclistas del pelotón femenino se darán cita en la Comunitat Valenciana del 12 al 15 de febrero.
La 10ª edición de la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana ha dado a conocer todos los detalles de la edición 2026. La carrera, que se celebrará del 12 al 15 de febrero, celebra su primera década de vida con las mejores ciclistas del mundo como protagonistas. Serán 4 días de ciclismo del máximo nivel alrededor de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
Presentación
El acto de presentación tuvo lugar en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina de València donde asistieron el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y Vicepresidente de la RFEC, José Enrique Gutiérrez; Pedro Cuesta, Diputado de Turismo y Deportes de Valencia; Rocío Gil, Concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia y el director de la Setmana Ciclista y presidente del Club Ciclista Escapada, Rubén Donet. El acto fue presentado por el periodista Álvaro García.
Un recorrido abierto a las sorpresas
481,5 kilómetros repartidos en 4 etapas que ofrecerán oportunidades para ciclistas de diferente especialidad. Sprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas que dejan una carrera muy abierta en la que la fortaleza individual se une con la colectiva y la capacidad estratégica de los equipos.
1ª etapa: Gandia - Gandia 121 km
2ª etapa: Vila-real - Vila-real 115,5 km
3ª etapa: Agost - La Nucia 128 km
4ª etapa: Sagunt - València - 117 km
20 equipos, 13 UCI Women's WorldTeam
La 10ª edición de la Setmana Ciclista volverá a contar con un plantel de equipos de máximo nivel que dará color al recorrido propuesto.
Un total de 20 equipos, entre ellos 13 UCI WWT de los 14 existentes. Una participación de lujo que volverá a ver duelos entre las mejores ciclistas del mundo.
Participación de lujo
Serán en total 140 de las mejores corredoras del panorama nacional e internacional. Por las carreteras de la Comunitat Valenciana rodarán las estrellas del pelotón ciclista.
Entre ellas estarán las corredoras del Team Visma | Lease a Bike, ganadoras del Tour de France Femmes con Pauline Ferrand-Prévot, el equipo francés FDJ United - SUEZ, que se llevó la 9ª edición de la Setmana Ciclista con la neerlandesa Demi Vollering, el Lidl - Trek de Elisa Balsamo y Niamh Fisher-Black o el Movistar Team, equipo de referencia nacional en el ciclismo femenino.
Consulta todos los datos de interés.
Todos los finales de etapa en directo para todo el mundo
La edición se podrá seguir en directo, totalmente gratuita y en todo el mundo, a través del canal YouTube de la organización y en la web de la Setmana Ciclista.
