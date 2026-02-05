50 bikers de 30 países en la Shimano Super Cup Massi La Nucía

Este fin de semana, 7 y 8 de febrero, 'La Nucía, Ciudad del Deporte' acoge la primera prueba puntuable 2026 del circuito internacional Shimano Super Cup Massi MTB XCO, categoría UCI C1. Es el quinto año que La Nucía acoge esta prueba de bicis de montaña XCO que cuenta con un espectacular circuito olímpico diseñado por Carlos Coloma, bronce en Río 2016. Este año hay récord de participación con 450 bikers y de países (30). Además, el sábado se desarrollará “La Nucía Kids”, puntuable para la Copa de Alicante BTT de la FCCV, con récord también con 260 participantes, por lo que serán 710 bikers los que disfrutarán de su deporte favorito, este fin de semana.

La entrada para el público será libre y gratuita, la prueba de féminas será el domingo 8 de febrero a las 10,30 horas y la masculina a las 12,30 horas y serán retransmitidas por streaming. Esta Shimano Super Cup Massi de La Nucía 2026 está organizada por el club local “La Nucía Coloma Bike Club” y el soporte de Costa Blanca-Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Esta mañana en la presentación de la competición han participado los bikers del BH Coloma Team: la italiana Chiara Teocchi, el brasileño Ulan Galinski y la promesa española Hugo Franco, junto a Carlos Coloma, medallista olímpico y diseñador del circuito, Albert Balcells, director del Circuito Shimano Super Cup Massi y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. El acto también ha contado con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Alto nivel: Evie Richards y Riley Amos en La Nucía

La Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía tendrá una parrilla de primer nivel mundial, tanto en categoría femenina como masculina. La actual campeona de la Copa del Mundo XCC y doble campeona mundial (2021 XCO y 2024 XCC) Evie Richards (Trek Unbroken XC) y el campeón estadounidense Riley Amos estarán en La Nucía, este fin de semana. También participarán la campeonísima francesa Loana Lecomte (BMC Factory Team), la campeona chilena Catalina Vidaurre (BH Coloma Team), la italiana Chiara Teocchi (BH Coloma Team) y la neerlandesa Anne Terpstra (Lapierre TPX Racing) y en categoría masculina el doble olímpico español Jofre Cullell (BH Coloma Team), el rumano Vlad Dascalu (Trek Unbroken XC), el campeón danés Sebastian Fini (Mondraker Factory) y el francés Titouan Carod (BMC Factory Team). Destacando Rebecca Henderson (Australia), ⁠Jennifer Jackson (Canadá), ⁠Jens Schuermans (Bélgica)⁠ y ⁠Thomas Griot (Francia).

Espectacular recorrido: entrada gratuita

El espectáculo está garantizado sobre un espectacular circuito de “Cross Country Olímpico” (XCO) de 5,15 km diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma, con salida y llegada junto al Colegio Muixara de La Nucía. La entrada para el público será libre y gratuita.

Domingo: Carreras Élite

El domingo 8 de febrero arrancará con la carrera cadete masculina a las 9 horas. A continuación, se disputará la Carrera Femenina, en todas sus categorías a las 10,30 horas. La carrera élite masculina y sub 23 será a las 12,30 horas. Estas dos últimas carreras serán retransmitidas en directo por streaming, a través del canal de Youtube OCISPORTTV.

Sábado: Carreras Infantiles, Másters y juniors

Este sábado 7 de febrero se disputarán por la mañana las carreras infantiles de “La Nucía Kids”, que será puntuable para recién creada Copa de Alicante BTT de la FCCV (Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana), con récord también con 260 participantes, entre ellos los bikers de la escuela mtb de La Nucía Coloma Bike Club.

Por la tarde a las 14,30 horas será la carrera de másters masculina (M30, M40, M50 y M60). A las 16:15h horas será la prueba junior masculina.