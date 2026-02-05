Evenepoel vuela en una etapa marcada por el fuerte viento en la Volta a Valencia

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso este jueves en la contrarreloj de la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet, con un registro de 20 minutos y 12 segundos; en una jornada marcada por las fuertes rachas de viento que provocaron que los tiempos registrados no computaran para una clasificación general en la que el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) sigue al frente.

Estuvo en el aire la disputa de esta segunda etapa de la carrera valenciana por las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca 'Leonardo' que azota esta semana la Península Ibérica, pero tras la reunión del protocolo de seguridad de la carrera se decidió que la jornada se llevara a cabo.

JM López

Se mantuvo a pesar del viento

"Tras un análisis exhaustivo de la situación y de las condiciones desarrollo de la etapa, se ha tomado la decisión de dar la salida conforme al recorrido previsto", informó la organización en redes sociales informando de que los tiempos registrados no computarían para la clasificación general.

Pese a las condiciones, que obligaron también a que todos los ciclistas salieran con la bicicleta convencional, el actual campeón del mundo de contrarreloj salió decidido en alzarse con la victoria en lo que fue una exhibición. Evenepoel continúa mostrando el gran golpe de pedal con el que ha iniciado la temporada sumando la cuarta victoria en tan solo cinco días de competición para él.

Este viernes se disputa la tercera etapa entre Orihuela y San Vicente, de 158 kilómetros, donde la media montaña será protagonista con el alto de Tibi, de segunda categoría, como principal dificultad de la jornada. Además, la llegada cuenta con una ligera subida que previsiblemente dificultará una llegada masiva.