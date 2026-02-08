Natalia Fischer y David Valero confirman su dominio en la SCOTT Mediterranean Epic 2026

La 9ª edición de la SCOTT Mediterranean Epic bajó el telón con una última jornada de salida y llegada en Oropesa del Mar, sobre un trazado que bien puede considerarse el más intenso de toda la carrera. Una sucesión constante de ascensiones y descensos con el ADN puro de la región, combinando impresionantes vistas al mar con senderos muy disfrutones, puso el broche final a una edición en la que tomaron parte 700 bikers. El recorrido presentaba 56 km y 1.200 metros de desnivel positivo e incluía, entre otros puntos clave, una de las bajadas más emblemáticas de la prueba, la senda dels Treballadors.

La etapa arrancó, una vez más, con condiciones ideales para el MTB. Sol, temperatura agradable y un terreno en perfecto estado, sin polvo ni barro, convirtieron la jornada en una de las más divertidas de toda la SCOTT Mediterranean Epic.

En el plano deportivo, la general femenina parecía prácticamente sentenciada. Natalia Fischer partía con un amplio margen de tiempo que hacía pensar que, salvo contratiempo mecánico, la victoria final estaba encarrilada. Sin embargo, Rosa van Doorn no estaba dispuesta a conformarse y desde el mismo banderazo de salida impuso un ritmo muy elevado en busca de cualquier resquicio de debilidad de la corredora del Extremadura Ecopilas.

Espectacular imagen de la prueba, con una ciclista junto al mar, seguida desde un helicóptero. / Mediterranean Epic

Ambas rodaron juntas durante la mayor parte de la etapa. La biker del Buff-BH apretaba especialmente en los descensos, mientras que Fischer gestionaba con inteligencia su esfuerzo y lograba volver a contactar tras cada bajada. El pulso entre ambas solo se rompió en el último descenso del día, donde Van Doorn consiguió una pequeña ventaja de apenas 5 segundos. Esa diferencia se mantuvo hasta la línea de meta tras unos kilómetros finales de máxima tensión, con un duelo intenso en el que ninguna cedió. Van Doorn firmaba así su 3a victoria de etapa y confirmaba su 2o puesto en la general. Poco después cruzaba la meta una exultante Natalia Fischer, que reeditaba el triunfo logrado en el pasado y confirmaba su excelente inicio de temporada.

Tras ellas, la estadounidense Hannah Otto volvió a completar la etapa en solitario, finalizando 3ª tanto en la jornada como en la clasificación general de la SCOTT Mediterranean Epic.

Categoría masculina

En categoría masculina, el belga Wout Alleman afrontaba su última oportunidad de poner en aprietos a un David Valero que se había mostrado muy sólido desde el primer día. El biker español optó por tomar la iniciativa y marcar el ritmo en los puntos más relevantes de la primera parte del recorrido, liderando las bajadas más técnicas y evitando ataques en zonas donde las averías podían resultar determinantes. El grupo de cabeza fue perdiendo efectivos con el paso de los kilómetros y, tras superar la senda dels Treballadors, quedó reducido a un selecto pelotón formado por Valero, Alleman, los tres corredores del Cannondale Factory Racing, Luca Martin, Cole Punchard y Charlie Aldridge, junto a Lukasik y los españoles Luis Martínez, Adrián Benedito y Alberto Barroso.

Uno de los momentos de la última etapa de la Mediterranean Epic. / Mediterranean Epic

Aldridge sufría un pinchazo en la rueda delantera que parecía apartarle de la lucha por la etapa, pero el británico logró alcanzar la zona técnica, cambiar rueda y recuperar el tiempo perdido, reincorporándose de lleno a la pelea. Fue el propio Valero quien endureció el ritmo en la última ascensión del día, llevándose consigo a Aldridge. El corredor del Cannondale Factory Racing contraatacó en la última bajada y ambos consolidaron su escapada en el tramo llano previo a meta. Conocedor a la perfección de esta llegada, Aldridge supo jugar sus cartas para entrar primero en la recta final y llevarse una victoria de etapa muy buscada. A su rueda cruzaba la meta David Valero, que se adjudicaba de nuevo la general de la carrera en su estreno como corredor plenamente centrado en el XCM. Alleman cedía algo de tiempo, pero conservaba su 2ª plaza en la general, mientras que el podio final lo completaba el joven francés Luca Martin, uno de los grandes referentes actuales del XCO.

Fiesta final

De este modo se ponía punto final a una edición especialmente emocionante de la SCOTT Mediterranean Epic, que gracias a su retransmisión en directo permitió seguir con todo detalle cada movimiento en una de las carreras por etapas con mayor nivel de participación del planeta.

La celebración de los vencedores dio paso, poco a poco, al gran ambiente en la llegada, a medida que los 700 bikers que afrontaron este reto cruzaban la última línea de meta, auténticos protagonistas y pieza clave para que la SCOTT Mediterranean Epic siga consolidándose como una de las pruebas por etapas más importantes del calendario internacional.