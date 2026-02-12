Demi Vollering ejerce de favorita y ya lidera la Setmana Ciclista Femenina

La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - SUEZ), llegaba a la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana dispuesta a revalidar la corona lograda la pasada edición y así lo ha demostrado desde la primera etapa celebrada este jueves 12 de febrero con salida y meta en Gandia. Demi Vollering no dio opción a sus rivales y se adjudicó en solitario victoria de etapa enfundándose así el primer maillot naranja de líder.

Dominio de la favorita

Vollering demostró que es una de las mejores ciclistas del pelotón femenino mundial como así avala su victoria en el Tour de 2023 y sus dos victorias en La Vuelta 2024 y 2025. Un ataque espectacular en la subida a Barx fue determinante para sentenciar la jornada que estrena la edición número 10 de una Setmana Ciclista que se ha consolidado como una de las grandes citas del circuito internacional.

La jornada comenzaba marcada por el fuerte viento que ha retrasado el inicio de la etapa. Tras una serie de reuniones entre el pelotón, equipos y organización, la carrera pudo iniciarse de manera normal pese a que el viento evitó que los primeros ataques tardasen en llegar. Los primeros kilóemetros de etapa quedaron neutralizados pero, pese a ello, se pudo mantener el recorrido de 121 kil.ómetros y 1393 metros de desnivel con tres dificultades montañosas: el Alt de Serra Grossa, de tercera categoría, el Alt de Barxeta y el Alt de Barx donde se produjo el ataque de Vollering.

El pelotón ya está en marcha / Setmana Ciclista

El Alt de Barx, decisivo

El alto de la Serra Grossa no tuvo incidencia en la carrera y se llegada al Sprint Intermedio de Barxeta donde Imogen Wolff ha cruzado la primera. El pelotón comandado por FDJ-Suez controló el ritmo en la subida de Barxeta donde se ha descolgado un gran número de corredoras.

El ritmo presagiaba un gran ataque que ha llegado cuando restaban menos de 20 kilómetros para la meta de Gandia. La neerlandesa marchaba en un primer momento con Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM zondacrypto) pero pocos metros después se ha logrado ir en solitario hasta meta.

Clasificaciones / SD

Ya en las calles de Gandia, Vollering pudo celebrar el triunfo con una renta de 52 segundos. Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike) completaron el podio de la etapa.

La líder del maillot naranja, la clasificación de la Montaña es la vencedora del día Demi Vollering. En maillot de los Sprints Intermedios es para Wolff. La mejor joven tras la 1ª etapa es Viktória Chladoňová y el maillot de Mejor Española es para Sara Martín (Movistar Team).

La Setmana Ciclista se prolongará hasta este domingo 15 de febrero cuando acabará en las calles de València. Este viernes 13 se disputa la segunda etapa con una etapa con salida y final tradicional. La ciudad de Vila-real acoge una jornada que propone una aventura para la fuga y un más que probable sprint en la ciudad de la cerámica.