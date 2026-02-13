Cat Ferguson gana en Vila-Real en un espectacular esprint

A pesar de las dificultades de la etapa por el viento, la segunda jornada de la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana pudo concluir sin problema y lo hizo además con un espectacular esprint en el que se impuso Cat Ferguson.

Y eso que la británica se vio afectada por una múltiple caída en el tramo final, de la que se recuperó con la ayuda de una compañera para poder conectar de nuevo con el pelotón antes de afrontar los últimos metros en Vila-real.

Escapada sin éxito

Poco antes de ese final, a 2,5 kilómetros de la meta, el pelotón dio caza al grupo de tres corredoras que protagonizaron la etapa tras su larga escapada, Lieke Nooijen (Visma | Lease a Bike), Talia Appleton (Liv AlUla Jayco) y Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility).

Pese a ello, el jersey de líder no cambia de corredora, ya que sigue en manos de la neerlandesa Demi Vollering, la gran favorita con casi un minuto de ventaja sobre Maeva Squiban y 58 respecto a Viktória Chladoňová.

Las tres escapadas, antes de ser atrapadas por el pelotón a 2,5 kilómetros del final. / Setmana Ciclista

Idoia Eraso y Yurani Blanco fueron las mejores españolas de la jornada, entrando a 35 segundos, igual que Sara Martín, que llegó en el mismo grupo.

Etapa reina

La Setmana Ciclista afronta este sábado su etapa reina, entre Agost y La Nucía (128 km), con tres puertos puntuables: el Alto de Tibi, el Port de Tudons y Port de Confrides. Una jornada que se prevé marcada también por el viento, antes de que la prueba termine este domingo en València.