Demi Vollering revalida su corona en la Setmana Ciclista Valenciana

Demi Vollering (FDJ-SUEZ) no dio opción a la sorpresa y se adjudicó de forma brillante la décima edición de la Setmana Ciclista: Volta Femenina de la Comunitat Valenciana que finalizaba este domingo 15 de febrero en la ciudad de València, escenario de la cuarta y última etapa que previamente había salido desde Sagunt. La neerlandesa revalida así el título logrado en la pasada edición y cierra una brillante Setmana con 2 victorias de etapa y con el triunfo absoluto en la general.

La Setmana Ciclista cierra así una nueva edición marcada por la alerta por viento que obligó a suspender la tercera etapa prevista para el sábado por motivos de seguridad.

El podio de la general lo completaron tras Vollering Maeva Squiban (UAE Emirates - XRG) y Mie Bjorndal (Uno - X - Mobility).

Vollering se llevó al sprint la última etapa y la general / Setmana Ciclista

Victoria al sprint

La última etapa se resvolvió con un emocionante sprint en el que Demi Vollering demostró su polivalencia superando en los últimos instantes a la corredora del Movistar Team, Liane Lippert que, cuando ya saboreaba la victoria se vio rebasada por la neerlandesa.

La última etapa, entre Sagunt y València, aunque también se vio endurecida por las ráfagas de viento que acompañaron durante toda la jornada, se pudo disputar con normalidad. Las participantes se enfrentaron a un recorrido de 117 kilómetros con el Puerto de l'Oronet (5,4 km al 4,9%) como principal dificultad.

Los ataques se sucedieron desde el inicio de la etapa. La escapada más importante de la jornada la protagonizaron Maike van der Duin (Ceratizit), Malou Elsen (VolkerWessels), Émile Morier (Arkéa - B&B Hotels) y Carina Schrempf (Fenix - Premier Tech) que se escapaban a falta todavía de 70 kilómetros para meta. Mucha distancia aún para que la fuga fructificase y así fue ya que el pelotón inició la fuga y en los inicios de la ascensión a l'Oronet, neutralizaba la fuga. El pelotón se reagrupaba y las favoritas tomaban posiciones.

Maeva Squiban atacaba a la líder, Vollering sabedora de que sus opciones de llevarse la Setmana pasaban por el Oronet pero la neerlandesa no dejaba que su rival se distanciase. Ya en València, en la calle el Camp de Turia, donde se ubicó la meta, Voellering sentenciaba llevándose la victoria de etapa y la general.

El pelotón de la Setmana Ciclista / Setmana Ciclista

Entrega de trofeos

Con la entrega de trofeos y maillots a las primeras clasificadas de cada categoría finalizaba la jornada. El director General del Deporte, Luis Cervera y el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Quique Gutiérrez, presidieron la entrega de trofeos.

La neerlandesa Demi Vollering escribe su nombre por segunda vez en el prestigioso palmarés de la prueba como ganadora de la CG, y por tanto se enfundó el maillot naranja, además de llevarse el maillot de Puntos.

Entrega de trofeos / Setmana Ciclista

La mejor corredora sub-23 ha sido Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike), mientras que su compañera Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) se ha llevado el premio en la clasificación de la Montaña. Sara Martín (Movistar Team) ha sido la mejor corredora española, mientras que el Team Visma | Lease a Bike ha sido la mejor escuadra de la X edición de la Setmana Ciclista