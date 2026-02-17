La Nucía colabora en el equipo JRG Norclamp Coloma Academy

En La Nucía se presentó el equipo ciclista MTB JRG Norclamp Coloma Academy, que será el filial del BH Coloma Team, que llevan el logotipo de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Este equipo formado por 15 ciclistas Élite, Sub-23 y Júnior es la “cantera del futuro MTB” nacional e internacional, ya que cuenta también con bikers de Argentina, México y Andorra. Precisamente los 15 ciclistas del JRG Norclamp Coloma Academy debutaron en 2026 en la Shimano Super Cup Massi de La Nucía 2026.

En la presentación del equipo participaron Carlos Coloma, CEO y Team Manager del BH Coloma Team y precursor de este filial, Eusko Olaiz, técnico del equipo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Este equipo representa el compromiso del proyecto con la formación de jóvenes talentos, conectando las escuelas de base con el alto rendimiento y ofreciendo una vía real de crecimiento hacia el equipo profesional, en línea con la visión global del proyecto Coloma Academy, de la mano del club OTXE y la colaboración de La Nucía, donde han realizado su primer stage y competición.

Júnior, Sub-23 y Élite

El JRG Norclamp Coloma Academy está formado por 15 ciclistas de tres categorías diferentes: Élite, Sub-23 y Júnior y es internacional al contar con bikers de Argentina, México y Andorra.

En la categoría Sub-23 están: Iraia Zapirain, Magali Albisu, Cynthia Martínez (México), Lucía Miralles (Argentina), Roger Turné, Eneko Olveira, Peio Munduate y Unai Barrio. En categoría élite: Ainara Elbusto y Gexan Albisu. Y en categoría junior: Jokin Pozo, Ander Mendizábal, Manex Olaiz, Martin Tamayo y Paul Mendizábal.

“Compromiso con las nuevas generaciones”

“Para mí es fundamental que todo el proyecto esté conectado: desde las escuelas y el equipo de desarrollo hasta el equipo élite. El JRG Norclamp Coloma Academy es una pieza clave del futuro del equipo y de nuestro compromiso con el territorio y con las nuevas generaciones”, Carlos Coloma, CEO y Team Manager del BH Coloma Team.

“Apoyar el futuro del MTB español”

“Desde el Ayuntamiento queremos colaborar con Carlos Coloma y nos ha propuesto poner nuestro granito de arena para que este equipo de formación, futuro del mountain bike en España, llevando en ese mallot nuestro logo. Apoyar a este equipo de 15 ciclistas, chicos y chicas, de élite, sub 23 y junior, ayudarles para que en el futuro sean grandes figuras y compitan en la Copa del Mundo” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.