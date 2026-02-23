Sandra Alonso retoma su carrera como ciclista profesional dos meses después de ser madre

La alicantina Sandra Alonso se prepara para volver a la élite del ciclismo nacional e internacional tras haber sido madre el pasado 5 de diciembre. La ciclista de Torrevieja decidía hacer un paréntesis en su carrera profesional para dar a luz a su hija Leila. A sus 27 años, y apenas dos meses después de haber sido madre, Sandra ha vuelto ya a subirse a la bici y a entrenar duro con el objetivo de volver a competir lo antes posible. Su recuperación ha sido meteórica, como relata la propia ciclista en declaraciones al Proyecto FER, del que forma parte: "La verdad es que sí, el día 31 de diciembre, volví a rodar. Y, la verdad, me quedé sorprendida con las buenas sensaciones que experimenté. Es decir, mi regreso no ha sido pesado o costoso. Por supuesto, me falta ritmo de competición. Esa chispa sólo se alcanza con entrenamientos exigentes y continuos, pero me encuentro fuerte y con ganas. De hecho, estoy con el mismo peso y los mismos datos que a estas alturas de año en temporadas pasadas".

En abril espera estar al cien por cien

Aunque quiere ir paso a paso y volver cuando esté preparada al cien por cien, Sandra Alonso es optimista y espera volver a competir en apenas un par de meses: "No lo sé con precisión. Quiero volver cuando me sienta absolutamente preparada. Ahora mismo, no me daría miedo regresar al pelotón, pero tampoco quiero que mi retorno sea precipitado, traumático y desagradable. Quiero ser paciente y volver cuando recupere una buena condición. Dicho esto, espero estar lista en abril".

Preparada para volver / sandysan98

Busca equipo

De momento, la ciclista de Torrevieja entrena por su cuenta ya que actualmente está sin equipo. Aún así, confía en que surjan oportunidades y que éste no sea sólo un año de transición: "No quisiera, pero es posible. Por ahora, no tengo equipo y, por tanto, no puedo competir en las grandes pruebas internacionales. Hace un tiempo, al quedarme sin equipo, sentí algo de frustración, pero lo superé gracias a esta situación personal tan bonita que estaba viviendo. Espero encontrar, más pronto que tarde, un conjunto que me permita volver a competir al máximo nivel y demostrar que puedo estar peleando en las mejores carreras del mundo. Y también espero seguir contando con la confianza de la seleccionadora española", afirma la ciclista alicantina que debutó como profesional con el Bizkaia Durango-Euskadi Murias en el año 2018.

Después de correr la temporada 2020 en el Cronos Casa Dorada, regresó al Bizkaia Durango para la temporada 2021. En el año 2022 se incorporó al equipo alemán Ceratizit-WNT Pro Cycling con un contrato de tres años. Ha participado en tres Tours de Francia, una Vuelta a España y con la selección, ha representado a España en varios Mundiales.

De nuevo sobre la bici / sandysan98

El Campeonato de España, próximo objetivo

La deportista del Proyecto FER se muestra ambiciosa y ya se visualiza en un nuevo podio: "Uno de mis grandes objetivos de la temporada es optar a lo máximo en el Campeonato de España de contrarreloj individual, que se celebra a finales de junio. Espero lograr ese pico de forma en ese momento. Y sobre todo, deseo, cuanto antes, encontrar un equipo".

Sandra Alonso quiere seguir el ejemplo de otras ciclistas profesionales que también han sido madres: "He seguido varios casos, pero no he llegado a hablar con ellas. En ciclismo, uno de los casos más conocidos es el de Lizzi Deignan, que fue campeona del mundo, y que volvió al máximo nivel después de ser madre en dos ocasiones".

En todo este tiempo, la deportista ha contado con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través del Proyecto FER. La alicantina, que visitaba la sede de la Fundación, agradecía ese apoyo con un mensaje en sus redes sociales: "Apoyar a una deportista cuando todo va bien es fácil. Hacerlo en épocas de cambios está en manos de poca gente. Visita en la sede de @proyectofer @fta_cv_ para presentarles a la nueva integrante de la familia y hablar de las ganas que tengo de volver a ponerme un dorsal. Gracias por demostrar que el apoyo no es solo un discurso, sino hechos".

Noticias relacionadas

Ejemplos cercanos

Muy cerca, Sandra Alonso tiene el ejemplo de otra deportista alicantina del Proyecto FER, Liliana Fernández, jugadora olímpica de voleibol que retomó su carrera profesional en dos ocasiones tras ser madre de sus dos hijos y de nuevo llegó a la élite e incluso a disputar los Juegos Olímpicos de París. Otro ejemplo es la jugadora del Valencia Basket Cristina Ouviña que se ha reincorporado al primer equipo tras haber sido madre el pasado mes de junio.