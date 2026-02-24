Eric Igual: "Tras los dos oros en el Mundial Júnior, soy consciente de que se espera lo máximo de mí"

El ciclismo de la Comunitat Valenciana tiene razones para pensar en positivo. En gran medida, muchos de estos alicientes se fraguaron en un 2025 especialmente exitoso. Con Héctor Álvarez camino de convertirse en una estrella, otros dos deportistas se reivindican para, cuanto menos, ser protagonistas: Javier Cubillas y Eric Igual. Ambos se encuentran inmersos en una temporada especialmente exigente y complicada: la del tránsito desde la categoría Júnior a la Sub-23. Ambos, además, han pasado a formar parte del equipo filial del Movistar.

Dos oros mundialistas

Eric Igual (Lliria, cumplirá 19 años en abril) ya forma parte de la historia del ciclismo nacional. Hasta la pasada temporada, ningún español había conquistado dos medallas de oro en un Campeonato del Mundo, ya fuera Júnior o Absoluto. Desde 2025, ya existe un precedente. El deportista FER logró dos títulos (madison y puntuación) en el certamen universal junior, en los Países Bajos. "Tras los dos oros en el Mundial Júnior del pasado año, soy consciente de que se espera lo máximo de mí. No rehúyo esa responsabilidad, aunque hay que tener en cuenta que soy Sub-23 de primer año", destacó Igual en declaraciones al Proyecto FER al señalarle su posible presencia en el Campeonato de Europa Sub-23 de pista, que se celebrará en Alemania entre el 7 y el 12 de julio. "Este Europeo es una de las citas más especiales de esta temporada. Y ahí quiero estar. Espero contar con la confianza del seleccionador. Si es así seré de los participantes más jóvenes, con todo lo que ello representa. Pero iremos a por lo máximo”, comentó Igual, deseoso, también, de “poder estar en alguna de las grandes clásicas de primavera, como, por ejemplo, la París-Roubaix. Ya estuve allí el año pasado y, aunque no se me dio del todo bien, resultó una gran experiencia”, señala el ciclista FER.

Muchos ven en Eric un perfil casi perfecto para despuntar en los velódromos, aunque el ciclista de Llíria también quiere intentarlo en la ruta. “Si una formación como el Movistar se ha fijado en mí, es porque también considera que puedo hacerlo bien en la carretera. De hecho, las primeras pruebas que he disputado, el Gran Premio de Valencia y la Clásica de Andalucía, no se me han dado mal. Estoy a la espera de conocer las próximas carreras que se me asignan”, comenta Eric.

Otro diamante del ciclismo valenciano

Por su parte, Javier Cubillas (Vall d’Uixó, 19 años), se presentó en sociedad en la parte final de 2025 al ser uno de los componentes del combinado español confeccionado para disputar el Campeonato del Mundo Júnior, en Ruanda, y el Campeonato de Europa, en Francia. El deportista FER recibió la confianza del seleccionador nacional y respondió con creces: 15º, en el Mundial de Ruanda y 9º, en el Europeo de Francia. En ambos casos, se convirtió en el mejor español, por lo que se le abrieron las puertas del Movistar, en su equipo filial o de formación. Cubillas ya empieza a asomar por algunas de las rondas con más solera en el territorio doméstico. La pasada semana, disputó la Vuelta a Murcia y la prestigiosa Clásica de Jaén. Y ya tiene confirmada la presencia en la Vuelta a Asturias, en abril.

“Todas me hacen una enorme ilusión, aunque las citas que tengo especialmente subrayadas en mi calendario son el Giro de Italia Sub-23, en junio, el Tour del Porvenir, en Francia en agosto, y el Campeonato del Mundo Sub-23, en Montreal, en septiembre”, señala Cubillas, quien se define como "un escalador, aunque me defiendo bien en casi todos los terrenos. Sin duda, la especialidad en la que más he de mejorar es en las contrarreloj individuales llanas”.