Ayuso da el primer golpe ante Vingegaard en la París-Niza y luchará por el liderato en una 'crono' crucial

Juan Ayuso está cumpliendo con creces en sus primeros pasos con el Lidl-Trek. Después de un último año complicado a nivel personal y la salida del UAE Team, el alicantino iniciaba una nueva aventura con la motivación de saberse la primera espada del equipo estadounidense, y las primeras alegrías no han tardado en llegar.

Después de imponerse en la Volta ao Algarve ante el prometedor Paul Seixas y su excompañero Joao Almeida, Ayuso aterrizaba en la París-Niza para medir sus fuerzas ante uno de los grandes nombres del pelotón: Jonas Vingegaard. Español y danés afrontaban la 'carrera al sol' como grandes favoritos, aunque de momento es el ciclista del Lidl-Trek quién se está mostrando más activo.

La segunda jornada de la París-Niza tuvo como gran protagonista a Max Kanter, que celebró su primera victoria en el World Tour después de imponerse en una emocionante llegada al sprint después de que el pelotón cazase al fugado Daan Hoole en el último kilómetro. En la clasificación general sigue reinando el estadounidense Luke Lamperti, aunque Ayuso protagonizó el primer movimiento dentro del grupo de favoritos. El alicantino, lanzado por su equipo, sumó cuatro valiosos segundos adicionales en el sprint intermedio de Froont, lo que le sitúa por delante del resto de aspirantes.

Este martes, contrarreloj por equipos

Si bien es cierto que la ventaja actualmente es mínima, este pequeño golpe de Ayuso llega a las puertas de una jornada crucial: la contrarreloj por equipos de la etapa 3. El líder del Lidl-Trek ya advirtió que esta jornada será clave para la general, y gracias a su maniobra en Froont la afrontará con ventaja.

"La crono es muy importante, ya que en esta París-Niza no hay una etapa súper clara en la que podamos marcar grandes diferencias. Te diría que más del 70% de la clasificación general se puede decidir mañana", advirtió Ayuso ante los micrófonos de Eurosport en la previa de la segunda etapa.

Noticias relacionadas

La de este martes 10 de marzo será la primera contrarreloj por equipos de Ayuso con el Lidl-Trek, pero el 'gallo' se mostró plenamente confiado en el papel que desempeñarán los suyos. "Es la primera crono que haré con mi nuevo equipo, pero tengo bastante experiencia de los últimos años, especialmente en todas las ediciones de la Vuelta a España en las que he participado. Con el equipo hemos practicado bastante durante el invierno, tenemos bastante química y espero que mañana podamos demostrarlo con una victoria".