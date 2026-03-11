Juan Ayuso sufre una dura caída y se retira de la París-Niza que lideraba

La mala suerte se ha cebado con Juan Ayuso, firme candidato a la victoria en la París-Niza, prueba que lideraba y de la que ha tenido que retirarse este miércoles 11 de marzo. El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Lidl Trek) ha dicho adiós a la carrera en el trascurso de la cuarta etapa debido a una caída sufrida a 47 km de meta de la jornada que une Bourges y Uchon, de 195 km.

Lideraba la prueba

Ayuso, que el martes se había hecho con el liderato de la París-Niza, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El ciclista español deja la carrera con el maillot amarillo. La caída afectó a otros ciclistas como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El barcelonés intentó reemprender la marcha pero finalmente tuvo que poner pie a tierra y abandonar la competición con evidentes signos de dolor. Se bajó de la bici y se echó al suelo donde lo tuvo que recoger el coche de su equipo.

De momento se desconoce el alcance de las lesiones producidas por la caída. El ciclista será sometido a diversas pruebas médicas tras las cuales, según destacó su equipo, el Lidl Trek en sus redes sociales, informará sobre el estado de Juan Ayuso. El ciclista de Xàbia, que venía de ganar la Vuelta al Algarve, llegaba como uno de los firmes candidatos a ganar la París-Niza y como líder del Lidl Trek.

Una jornada muy dura con viento y lluvia

Era la primera etapa con llegada en alto de esta edición de la París-Niza con la subida a Uchon de ocho kilómetros a una media del 4,4 por ciento por lo que desde el inicio se mascaba la tensión y el nerviosismo. Y así fue, todo favorecido por la climatología adversa donde el fuerte viento rompió el pelotón en los primeros kilómetros. La caída en la que se vio implicado Ayuso no fue la única de la jornada. Antes, a poco más de 100 kilómetros para la línea de meta, se produjo una caída en el primer grupo que afectaba a Onley.

Victoria y liderato para Vingegaard

El danés Vingegaard para marcharse con Daniel Felipe Martínez y los hermanos Tim y Mick van Dijke, todos del Red Bull-BORA-hansgrohe. Pero el doble ganador del Tour de Francia tenía entre ceja y ceja la etapa y atacó en el último puerto para entrar en línea de meta en solitario confirmando su candidatura a hacerse con la carrera el próximo domingo.

Noticias relacionadas

Este jueves se disputa la quinta etapa entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, de 206,3 kilómetros, con una nueva llegada en alto en lo que será una nueva oportunidad para los más fuertes de la carrera francesa.