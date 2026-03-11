Parte médico de Juan Ayuso tras su abandono en la París Niza por caída

El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Lidl Trek) no sufre ninguna fractura tras su dura caída en la cuarta etapa de la París Niza, según revelan las pruebas radiológicas a las que ha sido sometido el ciclista alicantino. Afortunadamente, la caída no parece haberle causado ninguna lesión grave más allá del dolor por el fuerte golpe y Ayuso pronto podrá volver a competir. Así lo confirmaba con alivio su equipo. El líder del Lidl Trek sufrió un fuerte golpe en la cadera y está muy dolorido según confirmaron fuentes de su equipo pero afortunadamente no se ha producido fractura.

Ayuso, que marchaba líder en la París Niza, se vio involucrado en una caída masiva a 45 km de meta de la cuarta etapa que se disputaba en medio de un temporal de agua y viento entre Bourges y Uchon, de 195 km, la primera cita para los escaladores en la "Carrera del sol".

El mensaje tranquilizador de su equipo

Tras intentar volver a la bicicleta, Ayuso y los directores del equipo optaron por la retirada.

" Afortunadamente, las radiografías no revelaron ninguna fractura en Juan Ayuso tras su accidente de hoy en la ParísNiza, y una evaluación clínica posterior realizada por el médico del equipo en el hotel también descartó otras lesiones graves", señala el parte médico del Lidl Trek.

Ayuso tiene previsto en su programa reaparecer el próximo 6 de abril en la Itzulia, donde defendería el título obtenido en 2025.

La mala suerte se ha cebado con Juan Ayuso, firme candidato a la victoria en la París-Niza, prueba que lideraba y de la que ha tenido que retirarse este miércoles 11 de marzo. El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Lidl Trek) ha dicho adiós a la carrera en el trascurso de la cuarta etapa debido a una caída sufrida a 47 km de meta de la jornada que une Bourges y Uchon, de 195 km.

Noticias relacionadas

Ayuso, que el martes se había hecho con el liderato de la París-Niza, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El ciclista español deja la carrera con el maillot amarillo. La caída afectó a otros ciclistas como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El barcelonés intentó reemprender la marcha pero finalmente tuvo que poner pie a tierra y abandonar la competición con evidentes signos de dolor. Se bajó de la bici y se echó al suelo donde lo tuvo que recoger el coche de su equipo.