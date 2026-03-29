Eden Hazard, de ciclismo y cervezas por Mallorca

Eden Hazard tiene 35 años, aunque lleva retirado desde que dejó el Real Madrid en verano de 2023 con sólo 32. Lo hizo fuera de forma, como toda su etapa en el Santiago Bernabéu. El belga no tenía demasiado interés en alargar su carrera profesional ni busca nuevas aventuras, no había motivación y es que ya hizo más que suficiente para dedicarse a otras pasiones.

Uno de los fichajes más caros (y desastrosos) de la historia del fútbol al costar 120 millones decidió disfrutar de la vida. Ha dejado el deporte de élite, aunque de vez en cuando sigue disputando algunas pachangas con otros exfutbolistas. La mayoría pasados de peso también, claro. En otras ocasionse se marcha con amigos a realizar algunas actividades. Y en una de estas terminó sudando la gota gorda en Mallorca.

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Tras los pedales... llegan las cervezas

Hazard prefiere disfrutar en la playa o chiringuito, pero lo cierto es que este fin de semana se dejó ver por las Islas Baleares para disputar la 'Mallorca 312', un fondo ciclista muy duro de hasta 225 kilómetros. El belga no lo llegó a completar, pero sí que alcanzó 167 de ellos. Entrevistado por Esports IB3, reconoció que debe bajar algo de peso, pero no dudó en celebrar la gesta deportiva tomándose una cerveza. La primera del día.