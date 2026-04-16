El Gran Fondo de València contará con más de 2.300 ciclistas de 24 países

La prueba cicloturista Gran Fondo Internacional València, que se celebrará el 2 de mayo, reunirá, según datos provisionales y a la espera de las últimas inscripciones, a 2.350 ciclistas procedentes de 24 países y 36 provincias españolas, entre los que también participará el ganador del Tour de Francia Pedro Delgado.

Presentación

Así se explicó este jueves en la presentación de la prueba en la Diputación de Valencia, donde estuvieron presentes Vicente Mompó, presidente de la Diputación; José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo; Paula Llobet, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de València; Pedro Delgado, embajador del evento; y Javier Castellar, presidente del Club Deportivo Podium.

Autoridades y protagonistas, en la presentación del Gran Fondo de València. / Raquel Abulaila

Castellar confesó que tenía la ilusión de crear un gran fondo que fuera en su tierra y pudiera pasar por todos los pueblos: "Me dijeron que estaba loco, pero lo hemos conseguido. Ahora tenemos un gran fondo que llama la atención internacional". “El Gran Fondo València no solo es una cita deportiva de primer nivel, sino también una oportunidad para demostrar el compromiso del ciclismo con causas solidarias. Queremos que cada participante sea consciente de que, al ponerse el maillot, no solo disfruta del deporte y descubre un magnífico territorio como es la provincia de Valencia y su capital, Valencia, sino que también está siendo solidario”, afirmó el presidente del Club Deportivo Podium, organizador del evento.

Javier Castellar, Vicent Mompó y Perico Delgado, durante la presentación. / Raquel Abulaila

Video de Javier Castellar en Facebook.

Por su parte, Delgado afirmó que "montar en bicicleta en València es un lujazo": "Para los que somos de Castilla, que estamos acostumbrados al frío, disfrutamos de esta primavera que tenéis. Era la primera vez que salía en manga corta en bicicleta". Además comentó: "El Gran Fondo Valencia es una prueba que, a pesar de tener que subir cuatro puertos duros, permite al ciclista ir en grupo y disfrutar del recorrido y de un entorno único gracias a los paisajes que nos brinda la provincia de Valencia”.

Video de Perico Delgado en Facebook.

"Me gustó mucho recordar la subida al Garbí, desde el 86 que no lo había subido y me pareció mucho más duro que entonces incluso teniendo una bicicleta mejor", recordó de la pasada edición.

Mientras, Mompó apuntó: "El Gran Fondo València ya es una gran prueba deportiva, diría que es mucho más. Es una manera de entender nuestro territorio, vivirlo y proyectarlo a través del deporte al mundo. Nuestra provincia se sitúa en el mapa del ciclismo internacional y se convierte en la capital del deporte, turismo y convivencia". "Además esta edición eleva aún más su valor gracias a su carácter solidario, que nos recuerda que a través del deporte se pueden cambiar vidas, en este caso ayudando a la lucha contra el cáncer infantil”, añadió el presidente de la Diputación de Valencia.

Mompó también ha querido poner en valor el trabajo realizado por la Diputación durante los últimos meses para poner a punto las carreteras provinciales. “Gracias al área de Carreteras estamos haciendo nuestras carreteras más seguras, más modernas y más preparadas, mejorando la señalización para que coches y bicicletas compartan un mismo espacio con garantías”.

Intervención de Vicent Mompó. / Raquel Abulaila

Video de Paula Llobet en Facebook.

Dos recorridos

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos: uno de 177 kilómetros, con un desnivel positivo de 2.033 metros, y otro de 148 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.474 metros. La salida y la meta de ambas distancias estarán ubicadas en La Marina de València, en el Tinglado 2, con salida a las 08:00 horas.

177 km de recorrido con un desnivel positivo de 2.033 metros / MARCHA CIUDAD DE VALENCIA

148 km de recorrido con un desnivel positivo de 1.474 metros. / MARCHA CIUDAD DE VALENCIA

El gran fondo incluirá el paso por cuatro puertos emblemáticos de la provincia: Canteras (182 m), l'Oronet (493 m), Alto Segart (589 m) y Puerto Chirivilla (711 m), mientras que el medio fondo discurrirá por Canteras, l'Oronet y Chirivilla. Entre las principales exigencias del recorrido destacan pendientes máximas del 11% en l’Oronet, del 22% en Alto Segart y del 8% en Chirivilla.

Impacto turístico y económico

Por otro lado, la celebración del Gran Fondo tendrá también un impacto significativo en la ciudad de València tanto en términos turísticos como económicos con la llegada de miles de participantes junto a sus acompañantes que generarán actividad en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio local. Se estima que el evento alcanzará un retorno económico de casi 3 millones de euros, reforzando el posicionamiento del ‘cap i casal’ como destino de referencia para el turismo deportivo.

El Gran Fondo Valencia es, además, una de las únicas marchas cicloturistas europeas que entra y sale de una ciudad, un hito organizativo que es posible gracias a la colaboración de los voluntarios, la asociación Motoenlaces, Guardia Civil, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y las Policías Locales de los 23 municipios de la provincia de Valencia y las 5 localidades de la provincia de Castellón por los que discurre el recorrido.

Vertiente solidaria

En cuanto a la vertiente solidaria de la prueba, la Fundación CRIS Contra el Cáncer es la entidad solidaria elegida en esta edición. La organización ha puesto a la venta 'maillots' de ediciones anteriores, , disponibles tanto en su página web como el día de recogida del dorsal y también el día de la prueba (1 y 2 de mayo), destinando parte de la recaudación a apoyar proyectos de investigación orientados al desarrollo de nuevos tratamientos y a la lucha contra el cáncer infantil.

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Feria Expo-Ciclismo

Como complemento a la cita deportiva, el evento contará con la Feria Expo-Ciclismo ubicada también en el tinglado 2 de la Marina de València, donde los corredores recogerán el dorsal. Se trata de una de las ferias más destacadas del sector en España, en la que numerosas empresas presentarán y pondrán a la venta sus productos. Con todos estos ingredientes, el Gran Fondo Valencia se prepara para volver a situar a la provincia de Valencia en el epicentro del ciclismo internacional.