La Mediterranean Epic Gran Fondo reta a 3.000 ciclistas en las carreteras de Castellón

SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo regresa este fin de semana a Oropesa del Mar con una participación que supera los 3.000 ciclistas procedentes de 14 países. La sexta edición de esta cita cicloturista convertirá, un año más, a la localidad castellonense en uno de los principales focos del ciclismo europeo durante la jornada del sábado 25 de abril.

La organización ultima los detalles de una prueba que aspira a consolidarse como referente internacional gracias a su combinación de exigencia deportiva y atractivo paisajístico. Con salida y meta en Oropesa, el evento propone tres recorridos adaptados a distintos niveles, abriendo la participación a un amplio abanico de aficionados.

Purito Rodríguez encabeza el pelotón

Uno de los grandes reclamos de esta edición será la presencia del ex ciclista profesional Joaquim Rodríguez, conocido como ‘Purito’, que participará como invitado de honor. El catalán, con un destacado palmarés que incluye triunfos en el Giro de Lombardía y varias victorias de etapa en las grandes vueltas, no solo tomará la salida, sino que protagonizará la previa del evento con la grabación en directo de su podcast Puro Ciclismo. Lo hará acompañado por su ex compañero de equipo Ángel Vicioso, en un acto abierto al público previsto para el viernes a las 19:00 horas en la zona de meta.

Tres distancias

En lo deportivo, la prueba mantiene sus tres distancias habituales. El recorrido más exigente, el Gran Fondo, contará con 196 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo, atravesando algunos de los tramos más duros del interior de la provincia. La distancia intermedia, de 160 kilómetros, ofrecerá una alternativa igualmente exigente, mientras que el recorrido corto, de 110 kilómetros, permitirá a los participantes disfrutar del entorno con un enfoque más accesible.

Los tres trazados discurrirán por hasta 13 municipios del interior de Castellón, configurando un recorrido que combina la dureza del terreno con el atractivo natural del Maestrat y la Plana Alta. Desde la organización destacan el valor del evento como escaparate del territorio dentro de la iniciativa Castellón Cycling, impulsada por la Diputación.

Recorrido completo / Mediteránean Epic

Una gran fiesta

La jornada culminará con la tradicional celebración posterior a la llegada en los jardines de Oropesa del Mar, en Magic World, donde participantes y acompañantes compartirán experiencias tras completar el desafío. Con ello, la SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo refuerza su posición como una de las pruebas cicloturistas más destacadas del calendario internacional.

Agenda

Viernes 24

12:00h Rueda de prensa institucional (Diputación de Castellón)

10:00-15:00h Horario de montaje para expositores (RECTA de META – Jardines Playa) Agenda

16:00-21:00h Feria del Corredor y entrega de dorsales (RECTA de META – Jardines Playa) 18:30-20:30h Cerveza gratis & Rock&Roll en directo! (RECTA de META – Jardines Playa)

Sábado 25 Abril

06:30-07:15h Entrega de dorsales (RECTA de META – Jardines Playa) *No se recomienda recoger el dorsal el sábado – Solo en casos que sea imposible hacerlo el viernes.

06:45h Acceso ciclistas Gran Fondo a recta de salida *Se saldrá por orden de llegada a la recta de salida

07:30h Salida VI SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo Salida única (Avd. Barcelona)

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10:40h Estimación llegada primer participante 17:30h Cierre de la carrera