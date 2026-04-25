CICLISMO
Más de 3.000 ciclistas en La VI SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo en Castellón
Ciclistas procedentes de 14 nacionalidades tomaron la salida desde Oropesa del Mar
El pelotón ha recorrido los espectaculares parajes de hasta 13 municipios de la provincia
La VI edición de la SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo se ha celebrado este sábado con un rotundo éxito de participación y organización, consolidando a la provincia de Castellón como uno de los grandes referentes del ciclismo internacional. Más de 3.000 ciclistas procedentes de 14 nacionalidades han tomado la salida desde Oropesa del Mar en una jornada marcada por el ambiente festivo, la exigencia deportiva y una excelente respuesta del público.
El pelotón ha recorrido los espectaculares parajes de hasta 13 municipios de la provincia, en un evento que ha vuelto a poner en valor el potencial de Castellón como destino cicloturista de primer nivel. La jornada ha transcurrido sin incidencias destacables, con una destacada participación internacional y un alto nivel organizativo que ha sido ampliamente reconocido por corredores y acompañantes.
Estrellas
Entre los participantes más destacados han estado los ex ciclistas profesionales Joaquim 'Purito' Rodríguez y Angel Vicioso, quienes ha completado la prueba en un ambiente distendido junto a su grupeta, disfrutando de la experiencia en su primera participación en la Gran Fondo. El catalán ha sido uno de los grandes atractivos del fin de semana, generando gran expectación entre los aficionados.
Recorrido
La prueba ha mantenido sus tres recorridos característicos, adaptados a diferentes niveles: la exigente Gran Fondo (196 km y 3.200 metros de desnivel), la Media Fondo (160 km y 2.520 metros) y la distancia corta (110 km y 1.625 metros), permitiendo a miles de ciclistas disfrutar del evento según sus capacidades.
El director de la prueba, Héctor de la Cagiga, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada, destacando “la consolidación de la Mediterranean Epic Gran Fondo como una de las marchas cicloturistas más importantes del país, tanto por volumen como por calidad organizativa”.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, la concejala de deportes Sonia Bellés ha subrayado el impacto positivo del evento en la localidad, especialmente en términos de dinamización económica y promoción turística. La tradicional fiesta post-meta, celebrada junto a la playa, ha puesto el broche final a una jornada de ciclismo y convivencia.
Con todas las inscripciones agotadas y una valoración global muy positiva, la SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo cierra su sexta edición reafirmando su posición como una de las grandes citas del ciclismo amateur en España, con la mirada puesta ya en futuras ediciones.
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