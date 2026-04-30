Recorrido y cortes de tráfico este sábado en València por el Fondo Internacional de ciclismo

Nueva cita deportiva este fin de semana en las calles de València. En esta ocasión, Poblats Marítims acoge, este sábado 2 de mayo, el Gran Fondo Internacional de ciclismo. Se trata de una marcha ciclista organizada por el Club Deportivo Pódium, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, y que discurrirá por distintos términos municipales. La edición de este año por las carreteras de la provincia, reunirá a más de 2.350 ciclistas procedentes de 24 países y 36 provincias españolas, consolidando así su carácter internacional. La prueba contará, además, con la participación del ganador del Tour de Francia, Pedro Delgado, embajador del evento.

El Gran Fondo Valencia es, además, una de las únicas marchas cicloturistas europeas que entra y sale de una ciudad, un hito organizativo que es posible gracias a la colaboración de los voluntarios, la asociación Motoenlaces, Guardia Civil, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y las Policías Locales de los 23 municipios de la provincia de Valencia y las 5 localidades de la provincia de Castellón por los que discurre el recorrido. Como complemento a la cita deportiva, el evento contará con una gran feria Expo-Ciclismo ubicada también en el tinglado 2 de la Marina de Valencia, donde los corredores recogerán el dorsal. Se trata de una de las ferias más destacadas del sector en España, en la que numerosas empresas presentarán y pondrán a la venta sus productos. Con todos estos ingredientes, el Gran Fondo Valencia se prepara para volver a situar a la provincia de Valencia en el epicentro del ciclismo internacional.

Recorrido y horarios

La salida de València para la prueba de 148 y 177 km será de 7:50 a 8:10 horas. La vuelta a la ciudad será de 12:15 a 15:26 horas. Mientras, el Tinglado 2 de La Marina acogerá diversas actividades paralelas. La salida neutralizada de la marcha hará el siguiente recorrido: Marina de València (escuela EDEM-plaza de l'Ona), calle Doctor Marcos Sopena, calle Eugenia Viñes, calle José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Arnaldo de Vilanova, avenida de la Serra d’Aitana y hacia el término municipal de Alboraia. La vuelta a la ciudad se hará por el mismo recorrido, pero con meta en el cruce de José Ballester Gozalvo con la Font d'en Carròs.

El gran fondo incluirá el paso por cuatro puertos emblemáticos de la provincia: Canteras (182 m), l’Oronet (493 m), Alto Segart (589 m) y Puerto Chirivilla (711 m), mientras que el medio fondo discurrirá por Canteras, l’Oronet y Chirivilla. Entre las principales exigencias del recorrido destacan pendientes máximas del 11% en l’Oronet, del 22% en Alto Segart y del 8% en Chirivilla.

Estacionamiento prohibido

Está prohibido estacionar, desde el viernes 1 a las 22:00 horas y hasta las 16:30 horas del sábado, en la calle José Ballester Gozalvo -entre el colegio Vicent Blasco Ibáñez y el Instituto Isabel de Villena, así como entre la rotonda de Isabel de Villena y Vicente la Roda-; también a ambos lados de Isabel de Villena –entre los números 171 y 189-; en la calle Mendizábal números 35, 41 y 38; y en la avenida de la Malva-rosa números 119 y 134.

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Gran Fons València. / SD

Afecciones al transporte público

Con motivo de la marcha ciclista de este sábado, en la zona del Marítim, EMT València ha planificado nuevos itinerarios en un total de 7 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a la marcha con las líneas 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.