València consolida su gran cita cicloturista con una multitudinaria XXI edición del Gran Fondo

La ciudad de València volvió a convertirse este sábado 2 de mayo en el epicentro del ciclismo con la celebración del XXI Gran Fondo de València, una prueba que sigue ganando peso dentro del calendario cicloturista tanto a nivel nacional como internacional. Más de 2.600 participantes, procedentes de 24 países y 36 provincias españolas, se dieron cita en una jornada marcada por el esfuerzo deportivo, el compañerismo y el compromiso solidario.

La Marina, epicentro de la prueba

El punto de partida, situado en La Marina de València, acogió desde primera hora de la mañana un ambiente festivo en torno al ciclismo. La salida oficial tuvo lugar en torno a las 08:00 horas desde el entorno del Tinglado 2, con los ciclistas distribuidos entre las dos modalidades disponibles: Gran Fondo y Medio Fondo. La organización, con el director de la prueba, Javier Castellar, a la cabeza, destacó el desarrollo fluido de la prueba, respaldado por un amplio dispositivo de seguridad que implicó a más de 1.100 personas.

La Marina acogió la salida y meta / GFV

Dos recorridos

En el apartado deportivo, el recorrido largo volvió a poner a prueba la resistencia de los participantes. Con 177 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo, el trazado incluyó exigentes ascensos como Canteras, l’Oronet, Alto Segart y Chirivilla, con pendientes que alcanzaron porcentajes especialmente duros en algunos tramos. Por su parte, el Medio Fondo, con 148 kilómetros, ofreció una alternativa igualmente exigente pero más accesible, compartiendo varios de los principales puertos de montaña.

La cita contó además con la presencia del exciclista profesional Perico Delgado, que ejerció como embajador del evento. Delgado acompañó a los participantes y valoró de forma muy positiva tanto el recorrido como las condiciones de seguridad, subrayando la calidad organizativa de la prueba.

Noticias relacionadas

Más allá del componente deportivo, el evento mantuvo su vertiente solidaria mediante la colaboración con la Fundación CRIS contra el Cáncer. Parte de los fondos recaudados a través de la venta de maillots solidarios se destinarán a apoyar proyectos de investigación contra esta enfermedad, reforzando así el carácter social de una prueba que sigue creciendo año tras año. La jornada acabó con una gran fiesta final con un espectacular avituallamiento en el que la paella, como ya es tradición, fue el plato estrella.