Sandra Alonso: "Estoy más fuerte que antes de ser madre, voy a luchar por volver al ciclismo profesional"

Este domingo 3 de mayo se celebra el Día de la Madre. Una palabra que hasta hace poco era tabú entre las deportistas profesionales pero que poco a poco, gracias a ejemplos como el de la alicantina Sandra Alonso, es algo que está empezando a cambiar. Sandra, una de las ciclistas más destacadas del pelotón español con un amplio palmarés, tomó en 2025, una valiente decisión. Hacer un paréntesis en su carrera para cumplir uno de sus sueños: ser madre. El 5 de diciembre nacía su hija Leila fruto de su relación con el también ciclista Fran Ventoso. Apenas unas semanas más tarde, volvía a subirse a la bici, el 31 de diciembre y en febrero reaparecía en competición. Pero su camino de regreso al ciclismo profesional no está siendo fácil. Tras competir sin equipo en varias citas luciendo el maillot de la selección española, Sandra Alonso acaba de incorporarse a la escuadra leonesa Eneicat-Be Call con la que a partir de ahora luchará por volver a la élite y demostrar que, a sus 27 años, aún tiene mucho que aportar al ciclismo.

Después de varios meses entrenando por su cuenta, buscando equipo... supongo que es una tranquilidad y una alegría volver al pelotón con el respaldo de un equipo como Eneicat-Be Call.

Tenía claro de que después de que naciese mi hija iba a volver al pelotón. No sabía ni cuándo ni dónde, no me había fijado ninguna fecha, ni ninguna carrera en especial. Volver ya es un gran logro. La verdad es que ha sido todo muy rápido, así que estoy muy contenta con todo.

Sorprende lo rápida que ha sido su recuperación física. ¿Esperaba que fuese todo tan bien?

Tuve un parto muy bueno, todo salió bien, además la niña es muy buena, nos deja descansar bastante, tengo la colaboración total tanto de mi pareja como de nuestras familias para poder entrenar. La verdad es que desde el principio he tenido buenas sensaciones y tenía muchas ganas. Lo importante es que estoy de vuelta y que estoy todavía más fuerte que antes.

Sandra, con su hija en el podio tras quedar tercera en Eibar / SD

Ya había estado antes en el Eneicat-Be Call ¿cómo surgió de nuevo esta oportunidad?

Sí, yo corrí allí cuando era juvenil de segundo año y sub'23 de primero. Esas dos temporadas lo hice con ellos, no era exactamente el mismo equipo pero sí los mismos directores y siempre hemos tenido muy buena relación. Es el equipo desde el que salté a categoría profesional así que volvemos como en los viejos tiempos y a luchar por volver a ser profesional que es mi gran objetivo. Estoy muy agradecida porque me han ayudado mucho fichándome a estas alturas de la temporada, con el equipo ya montado. Han apostado por mí para darme la oportunidad de volver a competir, supone mucho para mí.

¿Cómo han sido estos meses en los que ha estado compitiendo pero no acababa de encontrar equipo?

La verdad es que me estaba ya volviendo un poco loca porque me sentía fuerte, con ganas de competir y al no tener equipo es muy complicado. Hablé con ellos y desde el primer momento me dijeron que me iban a apoyar y estoy muy agradecida.

¿Qué más apoyos ha tenido en todo este tiempo?

He contado también con el apoyo del Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso, para mí también es muy importante.

Sandra Alonso en la Fundación Trinidad Alfonso con su bebé / FTA

¿Qué calendario tiene por delante?

Las próximas carreras que tengo son dos pruebas en Francia, los días 8 y 9 y luego correré la Clásica de Navarra con la selección española que también está apoyando bastante porque somos varias corredoras españolas que nos hemos quedado sin equipo y nos dan la oportunidad de este modo de poder competir.

¿Cómo compagina su maternidad con el fichaje por su nuevo equipo?

Lo bueno del ciclismo es que vivimos cada uno en nuestras casas, en mi caso en Torrevieja y sólo nos juntamos cuando tenemos carrera o para alguna concentración. En los deportes de equipo es más difícil.

¿Cómo ha sido su recuperación física tras su maternidad? ¿Qué hizo durante el embarazo para perder lo menos posible la forma física?

Los primeros tres meses seguí un entrenamiento más o menos normal de temporada, con series, etc, siguiendo a rajatabla el plan de mi entrenador aún sabiendo, obviamente que no iba a poder competir esa temporada. Los tres siguientes meses empecé a sentirme un poco más cansada, más perezosa, me pilló en verano así que iba más al gimnasio por entrenar con aire acondicionado. Los últimos meses seguí saliendo en bici, iba bastante al gimnasio y los últimos días andaba entre 7 ú 8 kilómetros al día. Practicamente hasta el último día me mantuve activa, es algo que me fue muy bien no sólo físicamente sino también a nivel mental, para despejarme. Si todo va bien, y no hay ningún problema de salud, por supuesto recomiendo al cien por cien mantenerse activa y hacer ejercicio durante el embarazo.

Menos de un mes después de nacer su hija ya se subió a la bici...

Así fue. Nació el 5 de diciembre y el día 31 volví a salir en bici por primera vez, podía haberlo hecho un poco antes pero nos fuimos a pasar las Navidades a Cantabria, hacía frío y ya me esperé a regresar a Torrevieja y el día 31, que además salió muy buen día, volví a salir. Tengo la suerte de estar en Torrevieja que es una zona ideal para entrenar ciclismo durante todo el año.

Ahora, ¿cómo es su día a día? ¿cuánto tiempo le dedica al ciclismo?

Estoy siguiendo un plan de temporada normal, entreno una hora, 2, 3, 4, 5... lo que toque depende del entrenamiento. En total en la semana sumamos 18 horas más o menos. Me puedo organizar bien con mi pareja para cuidar a la niña y también con la ayuda de nuestras familias. Estoy siguiendo una rutina normal de entrenamiento.

¿Qué objetivos deportivos se pone esta temporada?

El primero, por supuesto, es volver al ciclismo profesional, demostrarle a los equipos que estoy de vuelta. Entiendo que el año pasado, en junio, julio, era un fichaje de riesgo, estaba embarazada de 6 ó 7 meses y ningún equipo quiso arriesgar. Pero ahora quiero demostrar que se puede compaginar perfectamente ser madre y volver al ciclismo profesional, estoy aquí con toda la ilusión de seguir siendo ciclista profesional.

Cada vez hay más mujeres como usted en el deporte que decide hacer un paréntesis para se madre. ¿Cree que es necesario darle normalidad y que haya ejemplos como el suyo?

Sí, en el ciclismo no hay muchas, pero ya hay en el pelotón 4 ó 5 chicas que han sido madres, aunque la verdad es que española no hay ningna aún en el pelotón profesional. Yo en todo este tempo he seguido su ejemplo. Hay todavía mucho miedo pero tenemos que demostrar que sí se puede, ojalá mi ejemplo sirva también para que otras chicas se atrevan. Yo he hablado con otras ciclistas durante y después y hay mucho miedo, se plantean '¿cómo voy a volver?' tienen miedo de quedarse sin equipo, como me ha pasado a mí. En mi caso yo tenía claro que quería priorizar la familia. Tanto mi pareja como yo queríamos ser padres y no veía justo tener que esperar a retirarme del ciclismo para hacerlo.

¿Le ha ayudado conocer el caso de otras madres-ciclistas del pelotón?

Sí, he seguido los casos que conocía, miraba mucho los tiempos que marcaban las otras chicas, cuándo volvían a la competición, cuándo recuperaban la forma... y me guiaba por esos ejemplos.

Y ahora, ¿cómo calificaría su estado de forma?

Pues por encima del cien por cien de antes, necesitaba demostrar que no sólo estoy igual, sino mejor que antes de ser madre. He notado una mayor eficiencia, con menos horas, menos intensidad incluso, estoy a un nivel superior al que estaba antes del embarazo. Estoy al cien por cien de antes pero noto que tengo mucho margen de mejora. En el peso incluso estoy por debajo de lo que estaba.

Usted este año ya lleva varias competiciones e incluso subió al podio en Eibar y lo hizo con su hija en brazos. ¿Cómo han sido esas primeras competiciones?

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He estado corriendo desde marzo, estoy haciendo la Copa de España de Gravel, que no es una modalidad que sea mi objetivo pero me ayuda a fortalecer, a tener objetivo. Corrí la Vuelta a Extremadura con la Selección Española, aún no estaba a mi nivel pero me ayudó a seguir mejorando. En Eibar ya corrí con mi nuevo equipo, sabía que estaba a mi nivel y fue muy bien finalicé tercera. Subir al podio con mi hija fue muy bonito. Siempre me llama la atención que en el podio de las grandes vueltas masculinas, como el Tour, los ganadores siempre suben con sus hijos, pero en las competiciones femeninas, no ocurre esto porque la gran mayoría tiene que posponer la maternidad. Es algo que tenemos que cambiar.