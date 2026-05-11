Oro y plata para Ricardo Ten en la Copa del Mundo de Italia

Ricardo Ten sigue acumulando medallas, ampliando su gran colección de éxitos internacionales. El valenciano ha vuelto a ser protagonista en la Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado celebrada en la localidad italiana de Abruzzo que concluía el domingo 10 de mayo. Ten vuelve a València con otro doblete tras lograr el oro en la prueba en línea y la plata en la crono individual, donde se quedó a tan sólo dos centésimas del oro.

En la jornada final Ricardo Ten, integrante del Proyecto FER dominó con contundencia la prueba C1, entrando en meta en solitario con una ventaja de dos minutos sobre sus más inmediatos perseguidores, encabezados por el chino Liang.

Ten sigue coleccionando medallas / RFEC

Rozó el oro en la CRI

En la CRI, Ricardo Ten se quedó a solo dos centésimas de subir a lo más alto del podio en la clase C1. El laureado deportista nacional ha completado una sobresaliente crono para acariciar la victoria ante al francés Tarou. El también valenciano Maurice Eckhard (C12) finalizó duodécimo en la CRI.

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Ricardo Ten, plata en la CRI / SD

En total, la selección española sumó siete medallas en la Copa del Mundo de Italia.