La Marcha ciclista Desafío 10 Picos Espadán contará con más de 900 participantes

Cerca de 900 participantes se enfrentan este año a la marcha ciclista de la 10 Picos que arranca en Onda y recorre la sierra de Espadán. Un territorio poco explorado todavía por el ciclismo en el interior de la provincia de Castellón. El equipo liderado por Ángel Casero prepara año tras año una marcha “dura, con 10 puertos en una zona llena de naturaleza, en donde aproximamos a los ciclistas aficionados al parque natural con un recorrido de 134 kilómetros”.

La prueba se celebra el sábado 16 a partir de las 8 de la mañana y los ciclistas formarán en la línea de salida con dos posibilidades de recorrido. Los 134 km con 10 puertos y 3.300 metros de desnivel o una ruta corta de 65 km y 3 puertos con 1.300 metros de desnivel.

La ruta pasa por Artesa, Tales, Alcudia de Veo, Chóvar, Azuebar, Soneja, Almedíjar, Algimia de Almonacid, Ayódar y Sueras, con inicio y final en Onda. No es una prueba para principiantes y la exigencia de la marcha es una de sus principales características.

Meet and Greet del viernes entre fútbol y ciclismo.

El viernes en la Fan Zone se ha preparado una serie de actividades, entre las que destaca el Meet and Greet. El pasado año la 10 Picos tuvo a tenistas (David Ferrer) y jugadores de Basket (Víctor Luengo). Este año acompañarán al organizador Ángel Casero los ex futbolistas Paco Camarasa (Valencia y Selección Española), David Navarro (Valencia CF y Levante UD) junto al ciclista Juan Miguel Mercado (Vitalicio Seguros, iBanesto.com, Quick Step y Agritubel). El granadino ganó dos etapas del Tour de Francia (2004 y 2006) y actualmente mantiene la actividad deportiva dentro de la escuadra del ControlPack, donde todavía demuestra sus dotes de escalador.

Entre los 900 participantes del sábado se encontrará también el ex futbolista del C.D. Castellón, Héctor Verdes, por lo que la competitividad entre los deportistas será máxima. un aliciente más para los ciclistas de la 10 Picos.

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A partir de las 18:30 con toda la vorágine del reparto de dorsales los cuatro protagonistas hablarán de su actividad ciclista, desde varios puntos de vista. Los tres invitados van a participar en la ruta larga del sábado.