78ª edición del Gran Premi Vila-real
El equipo GRC Jan Van Arckel gana la contrarreloj por equipos en Vila-real
Casper Van Der Woude, es el primer líder de esta prueba que continuará este sábado con la etapa reina que unirá la localidad de la Plana con Morella con un desnivel de 2742 metros
El equipo GRC Jan Van Arckel se ha proclamado ganador de la primera etapa de la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme, una contrarreloj de 4 kilómetros con salida y meta en el Estadio de la Cerámica y paso por el paraje del Termet de Vila-real. Así, el ciclista Casper Van Der Woude es el primer líder de la clasificación y lucirá este mallot, patrocinado por el Ajuntament de Vila-real, este domingo en los 137 kilómetros que unirán Vila-real y Morella y sus 2742 metros de desnivel acumulado.
El único equipo internacional que compite, de origen holandés, fue el más rápido en recorrer los 4 kilómetros que unen el Estadio de la Cerámica con el Termet y regreso. Un recorrido que, pese a su corta distancia, dejó un gran espectáculo en las calles de Vila-real y puso a prueba la habilidad de los ciclistas. En segundo lugar llegaron los ciclistas del Extremadura Pebetero y en tercer lugar el equipo CcLeida_Dpedros. Van der Woude consiguió también el mallot de la regularidad que patrocina también l’Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports. Además de los holandeses, el ciclista local, Héctor Domínguez, del equipo High Level Gsport, se proclamó ganador del mejor ciclista provincial, mallot patrocinado por Quadis Marzá y Ajuntament de Morella y el autonómico patrocinado por Comunitat de l’Esport y Ajuntament de Vila-real.
Sigue la competición
Este sábado, esta segunda etapa comenzará a las 13:00 horas desde la Plaça Major de Vila-real, con su llegada prevista al Pla dels Estudis de Morella a partir de las 16:30 horas y con los puertos de Culla de 1ª categoría, Ares de 1ª categoría y Morella de 3ª categoría donde se disputará el premio del maillot metas volantes en el Coll de la Bassa y La Montalbana. Por último, la tercera etapa se disputará el domingo 31 con un recorrido de 126 kilómetros de Morella a Vila-real con salida prevista a las 9.30 horas y meta en la Ciudad Deportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30h.
Esta prueba de ciclismo de categoría élite y Sub-23, a partir de la segunda etapa ya contará con el reparto de mallots de la Fundació Caixa Rural y Proymec que obsequiarán con el maillot azul al ganador de las metas volantes. Orenga Finestres i Vidres junto a Multiópticas Vila-real y PMA, el maillot rojo del premio de la montaña. Por otro lado, Peryser ha puesto a disposición sus coches y GSPORT ha sido el encargado de la confección de dichos maillots.
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