El equipo GRC Jan Van Arckel gana la contrarreloj por equipos en Vila-real

El equipo GRC Jan Van Arckel se ha proclamado ganador de la primera etapa de la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme, una contrarreloj de 4 kilómetros con salida y meta en el Estadio de la Cerámica y paso por el paraje del Termet de Vila-real. Así, el ciclista Casper Van Der Woude es el primer líder de la clasificación y lucirá este mallot, patrocinado por el Ajuntament de Vila-real, este domingo en los 137 kilómetros que unirán Vila-real y Morella y sus 2742 metros de desnivel acumulado.

El único equipo internacional que compite, de origen holandés, fue el más rápido en recorrer los 4 kilómetros que unen el Estadio de la Cerámica con el Termet y regreso. Un recorrido que, pese a su corta distancia, dejó un gran espectáculo en las calles de Vila-real y puso a prueba la habilidad de los ciclistas. En segundo lugar llegaron los ciclistas del Extremadura Pebetero y en tercer lugar el equipo CcLeida_Dpedros. Van der Woude consiguió también el mallot de la regularidad que patrocina también l’Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports. Además de los holandeses, el ciclista local, Héctor Domínguez, del equipo High Level Gsport, se proclamó ganador del mejor ciclista provincial, mallot patrocinado por Quadis Marzá y Ajuntament de Morella y el autonómico patrocinado por Comunitat de l’Esport y Ajuntament de Vila-real.

Gran Premi de Vila-real: etapa 1 contrarreloj. / CC Vila-real

Sigue la competición

Este sábado, esta segunda etapa comenzará a las 13:00 horas desde la Plaça Major de Vila-real, con su llegada prevista al Pla dels Estudis de Morella a partir de las 16:30 horas y con los puertos de Culla de 1ª categoría, Ares de 1ª categoría y Morella de 3ª categoría donde se disputará el premio del maillot metas volantes en el Coll de la Bassa y La Montalbana. Por último, la tercera etapa se disputará el domingo 31 con un recorrido de 126 kilómetros de Morella a Vila-real con salida prevista a las 9.30 horas y meta en la Ciudad Deportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30h.

Noticias relacionadas

Esta prueba de ciclismo de categoría élite y Sub-23, a partir de la segunda etapa ya contará con el reparto de mallots de la Fundació Caixa Rural y Proymec que obsequiarán con el maillot azul al ganador de las metas volantes. Orenga Finestres i Vidres junto a Multiópticas Vila-real y PMA, el maillot rojo del premio de la montaña. Por otro lado, Peryser ha puesto a disposición sus coches y GSPORT ha sido el encargado de la confección de dichos maillots.