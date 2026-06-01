José Jiménez se lleva la victoria y el mallot de líder en la segunda etapa de Vila-real a Morella

El corredor del Extremadura Pebetero, José Ramón Jiménez, alzó los brazos en solitario en la meta del Pla dels Estudis de Morella para llevarse la victoria de esta segunda etapa y el liderato de la general del 78 Gran Premi Vila-real de Ciclisme. Jiménez fue capaz de aguantar una fuga en solitario de más de 40 kilómetros después de un duro ataque en el Coll d’Ares, segundo puerto de primera categoría del día. El ganador ha celebrado la victoria explicando que “el plan era arrancar al final, pero me he visto con buenas piernas y he querido arrancar antes de coronar Ares y he llegado muy bien en solitario. Esperamos mañana poder asegurar el liderato y llevarnos la general para casa”.

Publicación de José Ramón Domínguez del equipo Extremadura sobre la segunda etapa del #78GPV.

Video de Facebook sobre la segunda etapa.

Así, Jiménez, además del botín del mallot de líder de la general, patrocinado por el Ayuntamiento de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports se enfundó también el verde de regularidad, que patrocina esta misma entidad y el de la montaña que otorga Orenga Finestres i Vidres junto a Multiópticas Vila-real y PMA.

Video de Jose R. Jiménez del Team Extremadura tras ganar el #78GPV.

Por su parte, Javier Morante, del equipo Natural Greatness Rali quedó como mejor ciclista autónomico, clasificación que patrocina la Generalitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport, y a la Fundación Trinidad Alonso. De igual modo, Adrián Robledo del Ulevel Futamine vestirá este domingo el jersey de mejor provincial de la mano del Ayuntamiento de Morella, junto a Quadis Marzá. Por su parte, la Fundació Caixa Rural y Proymec obsequiaron con el maillot azul de ganador de las metas volantes a Miguel Domínguez del Vigo Rías Baixas.

Así fue la etapa

La segunda etapa de este 78 Gran Premi Vila-real de Ciclisme trancurrió de una forma totalmente alocada. Nada más abandonar la localidad de Onda, dos corredores del Fundación Benicadell, han conseguido destacarse, a ellos, se han unido poco más tarde, en el paso por l’Alcora, tres ciclistas más y pronto han saltado en su búsqueda un numeroso grupo de perseguidores. La diferencia fue aumentando hasta llegar a tener casi tres minutos sobre el pelotón, pero en las duras rampas del puerto de Culla, de primera categoría, fueron rápidamente absorbidos y la carrera se convirtió en un reguero de ciclistas que se retorcían para alcanzar la cima del puerto puntuable. Los tres primeros en hacerlo fueron Daniel González, del Illers Balears Arabay, Mario Fernández, del Torres Sobato y Llibret Sendrós del equipo Controlpack. Lo hicieron como miembros de una escapada de 15 corredores.

Pero, como es habitual en esta segunda etapa, todo estaba por decidir en las rampas del segundo puerto de montaña de primera categoría. Ahí fue cuando Jiménez, con un ataque, se destacó y sus perseguidores no lograron llegar a un acuerdo para darle caza. Mucha desorganización en un grupo de 15 del que se fueron produciendo distintos saltos de corredores, pero sin fruto. Poco antes de llegar a las últimas rampas de Morella, Ricard Fito, del equipo CCLleida_Dpedros, y Javier Morante, del Natural Greatness Ralli Ale, saltaron de los perseguidores y han entrado a 1’ 3” y 1’ 16” respectivamente del líder y ganador de etapa, situándose también segundo y tercero de la general. Detrás de los puestos de honor, fueron llegando, casi de uno en uno, los 107 corredores (salieron 119 el primer dia y 114 hoy) que pudieron finalizar esta segunda etapa, a la que, al desnivel y los kilómetros, había que sumarle un intenso calor y humedad que han dificultado aún más su transcurso.

Tercera etapa

El domingo se disputó la tercera etapa con un recorrido de 126 kilómetros y con un desnivel de 1690 metros de Morella a Vila-real con salida prevista a las 9.30 y meta en la Ciudad Deportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30h. Los corredores afrontaron un puerto de montaña en Culla de 2ª categoría y se dos metas volantes metas volantes en Ares del Maestrat y en Costur.

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Casper van der Wouden ganó la tercera etapa y José Jiménez se hizo con el maillot naranja. La segunda posición de la general fue para Ricard Fito y tercero Javier Morante.