Tras el éxito de 2026, la Volta a la Comunitat Valenciana vuelve del 3 al 7 de febrero de 2027

Ángel Casero, director de la Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) ha desvelado este martes, en el Hub Banco Sabadell, parocinador principal de esta ronda ciclista, las fechas de la edición 2027. "El GP Féminas Tuawa será el 7 de febrero, coincidiendo con la última etapa de la VCV, que arrancará el 3 de febrero en la provincia de Alicante donde se realizarán dos etapas, luego una etapa de transición por la de Valencia para pasar luego a las carreteras de Castellón". Además, la competición volverá a contar con una contrarreloj individual y muy probablemente con un final en alto en la provincia de Castellón o en la de Alicante. "La contrarreloj individual se va a volver a hacer porque nos lo piden los ciclistas para poder probar todo su material de cara a las grandes vueltas ciclistas", dijo Casero.

Durante este desayuno con la prensa, en el que se informó del retorno mediático de la VCV 2026, Casero estuvo acompañado por Enrique Canós, Director General Adjunto y Director Territorial Este del Banco de Sabadell; Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana y de Pedro Cuesta, Diputado de Turismo y Deportes de Valencia. Canós destacó los once años de apoyo del Banco de Sabadell: "Somos ya una gran familia que cada año nos juntamos y rememoramos ediciones pasadas".

Cervera indicó que la Volta es "un patrimonio histórico de la Comunitat Valenciana, que ya está cerca de cumplir su centenario y es una prueba que vertebra mucho nuestro territorio. Esta prueba es uno de nuestros buques insignia". Por su parte, Pedro Cuesta señaló: "Esta Volta representa a toda la Comunitat pero también a nuestra provincia, porque es el deporte que más puede enseñar por todo el mundo a nuestros preciosos municipios. Ángel has de estar hasta el Centenario y más allá, cuenta con el apoyo de la Diputación".

Casero y Canós, atentos a la emisión del los videos resúmenes de la pasada edición. / L. M. B.

Impacto mediático

El impacto mediático de la 77ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana (VCV), celebrada del 4 al 8 de febrero de 2026, alcanzó una gran repercusión internacional, con retransmisiones en directo que llegaron a más de 200 países. La presencia de figuras mundiales como Remco Evenepoel, que se llevó el triunfo, consolidó la prueba como una de las grandes citas del inicio de temporada ciclista europea. "Cuando viene un corredor importante como Evenepoel siempre atrae a mucha gente. Para nosotros es muy importante poder contar con primeras espadas. Solo nos falta que venga aquí (Jonas) Vingegaard y esperamos que venga algún año", apuntó Casero.

La edición de 2026 supuso un incremento de espectadores televisivos que alcanzó los 24 millones de telespectadores en las 56 horas de emisión que se pudo seguir en 200 países. El impacto mediático ha sido 3.800.000.000 y la apuesta de la organización por potenciar la producción propia de contenido en redes sociales ha permitido que la carrera haya incrementado en un 35 por ciento su visibilidad en redes, llegando a más de 12 millones de visualizaciones los videos propios realizados por la organización.

"Además, estamos muy satisfechos porque ha habido un importante aumento de público en las salidas, las llegadas y en el recorrido de las etapas y ya son muchos los extranjeros que nos preguntan sobre la salida de 2027 para planificar sus viajes", indicó Casero.

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Impacto económico VCV. / VCV

Los datos de la carrera femenina también han supuesto un importante incremento en el número de espectadores televisivos con un total de 2.4 millones, ya que la cobertura internacional ha permitido que la carrera se pudiera ver en 202 países; mientras que el impacto mediático global ha sido de 670.000.000, unas cifras que según Casero "hacen que estemos más que satisfechos de la repercusión mediática que ha tenido y de ser un trampolín para los ciclistas".