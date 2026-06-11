Recorrido y cortes de tráfico por el II Gran Premio de Ciclismo de la UPV

Este domingo 14 de junio, la Fundación Deportiva Municipal y la Universitat Politècnica de València organizan, en colaboración con la Federación Valenciana de Ciclismo, una prueba ciclista de carácter nacional en los alrededores de la UPV con recorridos de 36 y 72 km.

Recorrido

El recorrido de la prueba ciclista discurre desde el interior de la Universitat Politècnica de València (UPV) y por el camino de Vera, Ronda Nord hasta la rotonda de Alboraia, giro de 180° y vuelta hasta la avenida de Tarongers con Enginyer Fausto Elío. Giro de 180°, entrada de nuevo a la UPV por el Galileo Galilei, Agustí Alaman y Rodrigo y de nuevo camino de Vera.

La prueba ciclista de 36 km (5 vueltas al circuito) se realizará de 9:30 a 10:45 horas, mientras que la prueba de 72 km (10 vueltas al circuito) se realizará de 10:45 a 13:00 horas. No obstante, los cortes al tráfico podrían empezar a las 7:30 de la mañana.

Recorrido del Gran Premio Ciclismo UPV. / AYTO. DE VALENCIA

Afecciones al tráfico

Se habilitarán carriles para la circulación en el interior de la rotonda de la Torre Miramar, pero estará cortada la vía de servicio, tanto de entrada como de salida, de conexión con la V-21 y que no afectará el paso inferior.

En el caso de la Ronda Nord y de la avenida de Tarongers, estará cortado únicamente el carril más al norte.

Restricciones al estacionamiento

Desde el sábado 13 a las 22:00 horas y hasta el domingo 14 a las 13:00 horas, está prohibido estacionar en la avenida de Tarongers entre Enginyer Fausto Elío y la avenida de Catalunya, en Agustí Alaman y Rodrigo entre José Calavera Ruiz y el camino de Vera y en camino de Vera entre Agustí Alaman y Rodrigo y la rotonda de acceso desde la Ronda Nord.

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Información EMT València

Con motivo de la celebración del II Grand Prix de Ciclismo de la UPV, la EMT ha planificado desvíos en 4 líneas. Se pueden consultar las nuevas rutas planificadas en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.