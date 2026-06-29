Las ciclistas de la Comunitat Valenciana, en lo más alto del podio nacional CRI y Ruta

La mujeres ciclistas de la Comunitat Valenciana han consolidado su presencia en los pódiums de todas las categorías de los recientemente concluidos Campeonatos de España de Ruta, celebrados en Sabiñánigo (Huesca).

Élite

Sandra Alonso Domínguez (ENEICAT-BECALL), que el pasado jueves se adjudicaba el Campeonato de España CRI en la categoría Élite y lograba la tercera posición absoluta, ha conseguido un espectacular doblete imponiéndose también en el Campeonato de España de Ruta Élite por delante de Maite Urteaga Sorazu (GRUPO EULEN-AMENABAR) y de Tamara Seijas Fernández (TEAM FARTO-KIROOT), segunda y tercera respectivamente.

Sandra Alonso, durante la CRI. / FCCV

Ainara Albert Bosch (LE DEVOLUY-LADIES CYCLING TEAM) lograba la 12º posición en la clasificación general Ruta Élite, consiguiendo el Subcampeonato de España CRI por detrás de Sandra Alonso y por delante de Tamara Seijas.

Sub-23

En la categoría Sub-23, Leyre Almena Requena (CANTABRIA DEPORTE-RÍO MIERA) ha logrado la tercera posición del campeonato y consiguiendo un meritorio 13º puesto en la general. La primera posición ha correspondido a su compañera de equipo, Ayala Serrano Manso (CANTABRIA DEPORTE-RÍO MIERA) y el subcampeonato a Alba Codony Costa (MASSI BAIX TER).

Júnior

En la categoría Júnior, Gemma Toledo Vilar (COMUNITAT VALENCIANA) lograba el Subcampeonato de España por detrás únicamente de Alejandra Neira Domínguez (GALICIA), que se impuso con solvencia, y por delante de Lluna Jiménez González (CATALUNYA).

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Los Campeonatos de España de Sabiñanigo concluyen con unos resultados espectaculares para las mujeres ciclistas de la Comunitat Valenciana, que han disputado los primeros puestos en todas la categoría y modalidades, logrando subir al podium en prácticamente todas ellas.