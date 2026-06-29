Campeonato de España CRI y Ruta
Las ciclistas de la Comunitat Valenciana, en lo más alto del podio nacional CRI y Ruta
Sandra Alonso, Campeona de España CRI y Élite tras su reciente maternidad; Ainara Albert 2ª CRI Élite, Gemma Toledo 2ª Ruta Júnior y Leyre Almena 3ª Ruta Sub-23
La mujeres ciclistas de la Comunitat Valenciana han consolidado su presencia en los pódiums de todas las categorías de los recientemente concluidos Campeonatos de España de Ruta, celebrados en Sabiñánigo (Huesca).
Élite
Sandra Alonso Domínguez (ENEICAT-BECALL), que el pasado jueves se adjudicaba el Campeonato de España CRI en la categoría Élite y lograba la tercera posición absoluta, ha conseguido un espectacular doblete imponiéndose también en el Campeonato de España de Ruta Élite por delante de Maite Urteaga Sorazu (GRUPO EULEN-AMENABAR) y de Tamara Seijas Fernández (TEAM FARTO-KIROOT), segunda y tercera respectivamente.
Ainara Albert Bosch (LE DEVOLUY-LADIES CYCLING TEAM) lograba la 12º posición en la clasificación general Ruta Élite, consiguiendo el Subcampeonato de España CRI por detrás de Sandra Alonso y por delante de Tamara Seijas.
Sub-23
En la categoría Sub-23, Leyre Almena Requena (CANTABRIA DEPORTE-RÍO MIERA) ha logrado la tercera posición del campeonato y consiguiendo un meritorio 13º puesto en la general. La primera posición ha correspondido a su compañera de equipo, Ayala Serrano Manso (CANTABRIA DEPORTE-RÍO MIERA) y el subcampeonato a Alba Codony Costa (MASSI BAIX TER).
Júnior
En la categoría Júnior, Gemma Toledo Vilar (COMUNITAT VALENCIANA) lograba el Subcampeonato de España por detrás únicamente de Alejandra Neira Domínguez (GALICIA), que se impuso con solvencia, y por delante de Lluna Jiménez González (CATALUNYA).
Los Campeonatos de España de Sabiñanigo concluyen con unos resultados espectaculares para las mujeres ciclistas de la Comunitat Valenciana, que han disputado los primeros puestos en todas la categoría y modalidades, logrando subir al podium en prácticamente todas ellas.
- El Valencia CF convence a Guido Rodríguez y cierra su continuidad en Mestalla
- Parte médico de Yéremy Pino y Nico Williams en la Selección tras sus lesiones en el Mundial
- Valencia Basket 'ata' a su primer fichaje 'Top': TJ Shorts
- Jean Montero tras el título con Valencia Basket: 'Fui al que más le dieron, en redes, en todos lados... y son cosas que hieren
- Guido Rodríguez: un fichaje del Valencia CF sin plan B
- David Otorbi oposita a una vacante en el Valencia CF
- Horas clave para el futuro de Koba Koindredi
- Problemas para Miguel Ángel Corona en Panathinaikos