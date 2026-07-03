Ayuso se marca el podio del Tour de Francia como objetivo : “Creo que lo puedo conseguir”

El Tour de Francia 2026 supone un antes y un después para Juan Ayuso. Después de una temporada marcada por su cambio al Lidl-Trek y varios contratiempos físicos, el ciclista español afronta por primera vez la ronda gala como líder indiscutible de su equipo y con el objetivo de luchar por el podio en París. El hecho de que la carrera arranque en Barcelona añade un componente especial para un corredor que llega con confianza, pero también con una filosofía muy diferente a la de años anteriores. En declaraciones concedidas a SPORT durante un acto organizado por la formación estadounidense antes del Grand Départ, Ayuso repasó sus aspiraciones, la presión que rodea su figura y el papel que espera desempeñar en la carrera.

Un podio ambicioso, pero al alcance

Ayuso no esconde que su gran objetivo pasa por terminar entre los tres mejores del Tour. Sin embargo, deja claro que no afronta la carrera con ansiedad por el resultado. “Es la intención. Yo creo que es un objetivo ambicioso pero al mismo tiempo realista”, afirmó.

Juan Ayuso, junto a sus compañeros Soren Kragh Andersen y Mathias Vacek, en la París Niza. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El alicantino asegura que ha disfrutado especialmente de la preparación y que eso le permite llegar con una mentalidad mucho más tranquila. “No estoy muy obsesionado por el resultado. He disfrutado mucho del proceso de preparar esta carrera”, explicó.

También considera que disponer de un equipo muy competitivo y compartir protagonismo con Mads Pedersen en la lucha por el maillot verde reduce la presión que recae sobre él.

El sueño de vestirse de amarillo

El inicio del Tour en Barcelona ofrece al Lidl-Trek una gran oportunidad de comenzar con buen pie gracias a la contrarreloj por equipos. Ayuso confía plenamente en el trabajo realizado durante los últimos meses. “Sería un sueño ganar mañana”, reconoció sobre la posibilidad de imponerse en la primera etapa.

Juan Ayuso, nuevo líder de la París Niza tras su gran crono por equipos con el Lidl-Trek. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ese triunfo podría permitirle vestir el maillot amarillo en Tarragona, una posibilidad que le hace especial ilusión. “Es el sueño de cualquier niño, pero tampoco estoy obsesionado ni me supone un estrés extra”, aseguró.

Pogacar, el rival a batir

Aunque el nivel del Tour será altísimo, Ayuso cree que puede crecer con el paso de las etapas y llegar a su mejor versión en la alta montaña. “Espero que voy a ir mejorando a lo largo de las tres semanas”, afirmó.

El español también tiene claro quién parte como gran favorito para conquistar el Tour de Francia. “Pogacar está por encima de todos”, reconoció.

Noticias relacionadas

Eso sí, considera que la pelea por las otras plazas del podio está completamente abierta.“Va a ser muy difícil estar en el podio de París, pero creo que lo puedo conseguir”, concluyó.