El IV GRAN Premio Ayuntamiento Benageber se convierte en un Memorial Amadeo Olmos

Amadeo Olmos, gran impulsor y referente del ciclismo valenciano fallecido este pasado sábado 4 de julio a los 75 años, recibirá un merecido homenaje el próximo 5 de agosto del 2026 en Benagéber (Valencia). Será en una de las competiciones ciclistas que organizaba, el Gran Premio Ayuntamiento de Benagéber Reserva de la biosfera del Alto Turia, que se ha consolidado como una de las citas más importantes del ciclismo base. Organizada por la Peña Ciclista Campanar junto al Ayuntamiento de Benagéber, cobra un especial significado ya que se celebrará en homenaje al presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana desde 1990 a 1995 y entre 2005 y 2022, su gran impulsor.

Amadel Olmos organizaba este competición ciclista

Esta prueba de carácter nacional y categoría Júnior reunirá a algunas de las mayores promesas del ciclismo nacional en una jornada de máximo nivel deportivo el próximo 5 de agosto. Una carrera donde el esfuerzo, la competitividad y la pasión por el ciclismo serán los grandes protagonistas, en un entorno privilegiado y con el apoyo de toda la afición.

El Gran Premio Ayuntamiento de Benagéber – Alto Turia arrancará a las 10:30 horas y atravesará diversos pueblos de la mancomunidad mediante un recorrido que contará con 100 kilómetros y un perfil realmente exigente.

El currículum deportivo de Olmos

Amadeo Olmos Guillot presidió la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana entre 2005 y 2022 y en una primera etapa, desde 1990 a 1995. Desde 2013 hasta 2023 fue vicepresidente de la Real Federación Española de Ciclismo y presidente de la Comisión de Cicloross, modalidad de la que fue seleccionador nacional y autonómico en distintas etapas destacando el cargo de seleccionador nacional de todas las categorías entre 1999 y 2004. Olmos fue también fue seleccionador Élite y Sub-23 de la Federación Valenciana durante 4 temporadas.

Como ciclista compitió desde categoría Júnior hasta Máster formando parte de diversos equipos como la PC Mislata y sobre todo, la PC El Sillín donde desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva.

Desde la Federación Valenciana impulsó grandes pruebas como el Cicloross Internacional de Valencia o el Trofeo Fundación Deportiva Municipal, una cita referente en el ciclismo de base. También contribuyó a potenciar pruebas de gran prestigio como la Volta a la Provincia de Valencia y, hace cuatro años, creó el Gran Premio Ayuntamiento de Benagéber Reserva de la biosfera del Alto Turia.