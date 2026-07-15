Asier Fortea y Vicent Andrés, bronces valencianos en el Europeo Júnior de ciclismo en pista

La localidad alemana de Cottbus acogió la pasada semana el Campeonato de Europa Júnior de ciclismo en pista, una cita que, en las últimas temporadas, se les ha dado muy bien a deportistas del Proyecto FER. En 2023, Héctor Álvarez conquistó el oro en la prueba del ómnium. En 2025, Leyre Almena consiguió el bronce en esta misma modalidad. En este 2026 han llegado dos podios: Asier Fortea, se colgó el bronce en el ómnium, el mismo metal que Vicent Andrés Molla en la prueba de la eliminación.

Asier Fortea y Vicent Andrés irrumpen con éxito en el panorama internacional. / PROYECTO FER

El camino hacia el bronce de Asier Fortea

Fortea (Beniparrell, 17 años, Júnior de segundo curso) completó una gran actuación en una de las pruebas más exigentes del programa, manteniéndose durante toda la jornada entre los mejores y demostrando una gran regularidad en las cuatro pruebas que componen el ómnium (prueba olímpica): cuarto en el scratch, cuarto en el tempo, cuarto en la eliminación y quinto en la puntuación. “Si ya estaba contento por haber sido elegido para representar a España en esta prueba tan importante, es fácilmente imaginable la felicidad que me generó este podio. Cuando afronté la cuarta y última parte del ómnium, la puntuación, pensaba, incluso, en la plata. Pero nada más empezar, me di cuenta de que era casi imposible. Tanto el italiano como el ruso estaban un escalón por encima de mí. Por ello, a mitad de carrera, decidí que lo más inteligente iba a ser amarrar el bronce. Doy por muy buena esta tercera posición. Me lo dicen antes del Europeo y lo hubiera firmado”, señaló el ciclista de Beniparrell en declaraciones al Proyecto FER.

Publicación de RFECiclismo en Facebook

Publicación de Facebook con imágenes de Fortea y su bronce.

El valenciano arrancó la competición con un 4º puesto en el scratch, haciendo valer su punta de velocidad. Posteriormente, volvió a situarse entre los mejores en la tempo race, donde logró puntuar en dos sprints para terminar también en cuarta posición. En la eliminación, el valenciano mantuvo de nuevo el nivel y volvió a finalizar 4º, llegando a la puntuación final con opciones reales de medalla.

La lucha por el bronce se decidió en una emocionante puntuación frente al suizo Schnyder. Fortea comenzó sumando en el primer sprint y supo reaccionar cuando su rival se acercó en la clasificación, logrando puntos clave en los momentos decisivos. Con una gran gestión de carrera y mucha solvencia en el tramo final, el valenciano aseguró la tercera posición con 109 puntos, por los 102 del corredor suizo. La victoria fue para el italiano Padovan, con 132 puntos.

La alegría de Fortea

Vicent Andrés, bronce con tintes heróicos

Vicent Andrés Molla (Canals, 17 años, Júnior de primera temporada) se colgaba también la medalla de bronce, pero en la prueba de eliminación. Un éxito con tintes casi épicos, heroicos, ya que el corredor de Canals se sobrepuso a dos duras caídas, que le provocaron quemaduras y heridas en la piel. “Tenía magulladuras por todos los lados, en las piernas, en la espalda, en los brazos… Me vi obligado a cambiarme el mono, porque lo tenía destrozado. Estaba muy frustrado, pero nunca pensé en abandonar. Decidí continuar, aunque sin grandes aspiraciones. Pero al retomar la prueba, me coloqué bien. Aunque las heridas me molestaban, podían más la motivación y la adrenalina del momento. Y más, cuando iba superando vueltas, se acercaba el desenlace y veía que podía hacer conseguir un gran resultado. Y así fue. Al final, un bronce que me supo a oro por cómo había empezado la carrera, y por el inicio tan accidentado y adverso”, recuerda el deportista en declaraciones al Proyecto FER.

Vicent Andrés conquista el bronce tras una heroica actuación en la prueba de eliminación Júnior. / Tommaso Pelagalli / Sprint Cycling Agency

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Andrés se fue al suelo hasta en dos ocasiones al inicio de la prueba, primero junto a otro rival y, posteriormente, en una caída más numerosa que obligó a detener la carrera durante varios minutos. Pese a las quemaduras y roces sufridos, el ciclista valenciano pudo reincorporarse a la competición y, tras la reanudación, volvió a meterse de lleno en carrera. Vicent Andrés se mostró sólido en las primeras eliminaciones, sin pasar grandes apuros, y fue ganando posiciones con el paso de las vueltas hasta llegar al tramo decisivo con opciones de medalla. Finalmente, con casta, coraje y una gran lectura de carrera, logró hacerse con la tercera posición, firmando un bronce de enorme valor para la Selección Española junior y Sub-23.

Video de Facebook que muestra el contenido relevante.

Las caídas le pasaron factura después a Vicent Andrés y no pudo completar, junto a su compañero Asier Fortea, la prueba de Madison.

Video de Facebook sobre Abandono en Madison.

Próximas citas

La temporada sigue para Asier y Vicent. Los dos ciclistas FER tienen ya en el punto de mira el Campeonato del Mundo Júnior, previsto en Bélgica entre el 18 y el 23 de agosto. Aunque todavía tendrán que ganarse la plaza en la expedición española, sus pasaportes parecen muy encaminados tras estos dos éxitos en el Europeo. El ciclismo en pista valenciano sigue encontrando argumentos para la ilusión.

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Clasificación general por países en el Europeo Júnior

Italia fue la gran triunfadora de este Europeo Júnior con 27 medallas (14 de oro, 7 de plata y 6 de bronce) por delante de Alemania, con 19 (9,6,4). Y un tercer lugar inesperado para Bielorrusia, debido a sus tres oros, frente una decimotercera plaza de Bélgica que sabe a poco con 14 medallas, pero que es justa al no haberse llevado ningún título.