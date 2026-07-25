Juan Ayuso tras buscar el triunfo de etapa en la fuga: "He tenido que titar de corazón y orgullo”

Se terminó el Tour de Francia 2026. Aunque todavía queda la marcha por los Campos Elíseos de París este domingo, la ronda gala está vista para sentencia tras la segunda subida consecutiva al Alpe d'Huez. Una cima donde triunfó Richard Carapaz, que amarró el maillot de la montaña, tras una larga fuga con Sepp Kuss y el español Juan Ayuso, entre otros. El ciclista de Xàbia, que aspiraba a luchar por el podio en esta edición, no ha podido sacar su mejor versión y se quedó sin luchar por la victoria del día, después de un gran esfuerzo en el Col du Galibier para resistir con los escapados.

Ayuso, ya sin prestar atención a la general en las últimas jornadas, ha reconocido sentirse "frustrado pero no decepcionado” con su desempeño en este Tour de Francia. El ciclista del Lidl-Trek finalizará la carrera en la séptima posición en lo que será su mejor resultado en la 'grande boucle' después del abandono de 2024. "Salí por la etapa, no sé cómo he quedado en la general, pero es algo que no me va a cambiar nada. Quería la etapa, pero no he tenido las piernas que quería, he tenido que titar de corazón y orgullo”, ha afirmado Ayuso.

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"Quería ir a por la etapa, pero varios corredores me han dicho que me iban a cerrar", ha explicado un Juan Ayuso al que le costó formar la fuga del día, porque no querían darle relevo algunos corredores, sobre todo del UAE y del Decathlon. "Me voy orgulloso, sin venir las cosas como me hubiera deseado he intentado sacar la mejor versión de mí", cierra el de Xàbia