¿Qué se sabe de Pogacar y La Vuelta a España? Así está la situación

Tadej Pogacar se ha convertido en todo un ídolo de masas. El flamante ganador del Tour de Francia acaba de unirse al Olimpo de los ciclistas que han ganado la Grande Boucle en cinco ocasiones; Miguel Induráin, Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Bernard Hinault. Su espectacular forma de afrontar las carreras y su autoridad, casi incontestable, le han convertido en un icono en un deporte ávido de grandes figuras mundiales tras las retiradas de corredores como; Chris Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert o Mark Cavendish, entre otros. La sombra del dopaje tampoco ayuda a este sufrido deporte que a raíz de la llegada de la nueva hornada de ciclistas parece haber recuperado la ilusión de una afición, que, por ejemplo, convirtió la doble ascensión al Alpe d'Huez en una fiesta de la bicicleta.

Sin embargo a Pogacar parece que se va quedando sin objetivos que conseguir. Aunque el esloveno ha dejado caer en varias ocasiones que no alargará su carrera deportiva, las comparaciones ya la llevan directamente a un inalcanzable Eddy Merckx. Los logros del belga, en un ciclismo de otra época, son mayúsculos en el pelotón actual, pero el que más puede acercarse y seguir igualando su figura al que muchos consideran como el mejor de todos los tiempos es, sin duda, Pogacar.

En ese sentido y respecto a las grandes vueltas uno de los objetivos sería ganar las tres en una misma temporada, algo que pudo lograr hace varios años, pero que descartó en ese momento. Seguro tendrá oportunidades en el futuro. Un hito menos ambicioso pero probable de conseguir en este mismo 2026 es el de ganar Giro, Tour y Vuelta. Pogacar, ya con el Tour en su mano y tras la primavera de clásicas, donde tan solo Wout van Aert pudo arrebatarle París - Roubaix, otea el horizonte de final de temporada donde reluce la carrera española y el Mundial en ruta en Canadá, donde podría firmar un triplete de manera consecutiva.

Así pues, aunque Pogacar pidió unos días de reflexión inmediatamente después de coronarse por quinta vez en los Campos Elíseos, parece que la flecha apunta a una visita del esloveno en La Vuelta a España. Eviedntemente sería un empujón de seguimiento para la carrera española y, sin duda, un salto de calidad con el mejor ciclista del momento en el pelotón.

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Pogacar, al frente del pelotón pasa junto al Arco del Triunfo de París. / ASO / THOMAS MAHEUX

A priori parece que Pogacar se inclina por disputar una Vuelta a España que arrancará el 22 de agosto y lo hará precisamente en la puerta de su casa, Monaco, donde reside el esloveno. Esto facilita la presencia del cinco veces ganador del Tour. Desde 2019, el corredor del UAE no pisa la ronda nacional. Con tres semanas por delante es muy probable que los aficionados españoles puedan disfrutar del mejor ciclista del momento en esta Vuelta a España-