Mala noticia para uno de los 'gallos' de La Vuelta: Roglic sufre un atropello

Primoz Roglic ha sufrido un importante contratiempo en la recta final de su preparación para La Vuelta a España 2026. El líder del Red Bull-BORA-hansgrohe anunció este viernes que fue atropellado por un coche mientras entrenaba en Austria, un incidente que le obligará a modificar su calendario y renunciar a las dos competiciones previstas antes del inicio de la ronda española. El esloveno, cuatro veces campeón de La Vuelta, compartió varias imágenes en sus redes sociales en las que se aprecia un gran hematoma en la parte posterior de la pierna izquierda.

“Me atropelló un coche hace unos días. No participaré en la Clásica de San Sebastián ni en la Vuelta a Burgos, desgraciadamente. No es el mejor escenario, pero así es la vida”, escribió Roglic junto a las fotografías del golpe. Pese a la espectacular contusión, el ciclista no informó de fracturas ni de lesiones de mayor gravedad, un aspecto que invita al optimismo a menos de un mes para el inicio de una de las grandes citas del calendario.

Un cambio obligado en su preparación para La Vuelta

La ausencia en la Clásica de San Sebastián y en la Vuelta a Burgos supone un cambio significativo en la planificación diseñada por el Red Bull-BORA-hansgrohe. Ambas carreras debían servir para que Roglic acumulase ritmo competitivo antes de afrontar La Vuelta a España, donde volverá a partir como uno de los grandes favoritos al triunfo final. Ahora, su preparación pasará por entrenamientos específicos mientras el hematoma evoluciona favorablemente.

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Roglic, en el centro de la imagen, llega a la meta a 1.30 minutos del resto de favoritos. / GIRO DE ITALIA

A pesar del susto, el gran objetivo del corredor esloveno sigue siendo llegar en las mejores condiciones posibles a la salida de La Vuelta en Mónaco. Si la recuperación avanza según lo previsto, Roglic dispondrá del tiempo suficiente para dejar atrás el accidente y pelear por conquistar un quinto título en la carrera que mejor se adapta a sus características. Su percance ha generado una gran repercusión entre aficionados y compañeros de pelotón, que celebran que el atropello haya quedado, en principio, en una fuerte contusión.