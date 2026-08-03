Tadej Pogacar lo confirma: "Me emociona anunciar que vuelvo a La Vuelta"

Al día siguiente de conquistar su quinto Tour, Tadej Pogacar y su equipo ya dejaban ver que La Vuelta 2026 estaba en la agenda del esloveno. Este lunes 3 de agosto, el UAE Emirates lo ha anunciado ya de forma oficial: el gran dominador del ciclismo actual disputará de nuevo a La Vuelta. Pogacar regresa a la ronda española después de 7 años. Desde que en 2019 disputó su primera Vuelta y que además, suponía su primera gran commpetición de tres semanas, una de las tres Grandes, junto a Tour y Giro, Pogacar no había vuelto a competir en la Vuelta. En 2019 debutó con un tercer puesto y tres victorias de etapa. La ronda española es la Gran Vuelta que falta en el palmarés del esloveno, que buscará lograr su segundo doblete, como ya consiguió en 2024, cuando conquistó el Giro de Italia y el Tour de Francia.

"Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", expresó Pogacar en el comunicado. "La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y La Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados", concluyó.

Estará con Pablo Torres y Joao Almeida

Al esloveno le acompañará el español Pablo Torres, de 20 años, que debutará en una Gran Vuelta, después de quedar tercero este año en el Campeonato de España de Contrarreloj, además de correr el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Además, estarán el portugués Joao Almeida, subcampéon de La Vuelta en 2025; el escalador australiano Jay Vine, ganador de dos etapas y de la clasificación de la montaña en 2025; el escalador ruso Pavel Sivakov, noveno en la ronda española en 2024; el estadounidense Kevin Vermaerke, que disputará su segunda Vuelta a España; el esloveno Domen Novak y el luso Ivo Oliveira.

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Arranca el 22 de agosto

La 81ª edición de La Vuelta, que se desarrollará del 22 de agosto al 13 de septiembre, arrancará con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España. El recorrido tendrá siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y casi 3.300 kilómetros de competición antes de la etapa final en Granada.