Benagéber pedalea por Amadeo Olmos

Benagéber volverá a vestirse de ciclismo este miércoles 5 de agosto, aunque esta vez la carrera tendrá un significado mucho más profundo que el estrictamente deportivo. El IV Gran Premio Ayuntamiento de Benagéber – Reserva de la Biosfera del Alto Turia servirá para rendir homenaje a Amadeo Olmos Guillot, expresidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, fallecido recientemente, y auténtica alma mater de una competición que ayudó a crear, organizar y consolidar.

La prueba llevará su nombre como reconocimiento a una figura estrechamente vinculada al ciclismo valenciano y, especialmente, a la promoción de las categorías de formación. Olmos fue uno de los grandes impulsores de este Gran Premio, al que dedicó esfuerzo, ilusión y capacidad organizativa hasta convertirlo en una cita de referencia para los jóvenes corredores. Su ausencia marcará inevitablemente una jornada en la que cada pedalada servirá también para recordar su compromiso con este deporte.

Cartel de la prueba / SD

Organizada por la Peña Ciclista Campanar, con la colaboración del Ayuntamiento de Benagéber, la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana y distintas entidades vinculadas al deporte y al territorio, la competición tendrá carácter nacional y reunirá a 114 corredores júnior. En la línea de salida estarán representados algunos de los mejores equipos y varias de las promesas más destacadas del ciclismo español.

Una carrera que continúa su legado

Benagéber se convertirá nuevamente en el epicentro del ciclismo base en un escenario privilegiado como la Reserva de la Biosfera del Alto Turia. Deporte, naturaleza y espectáculo volverán a darse la mano en las carreteras del interior valenciano, en una prueba que también funciona como escaparate para uno de los entornos naturales más singulares de la provincia.

Una intensa mañana

La jornada comenzará por la mañana con la recogida de dorsales, la confirmación de las inscripciones y la presentación de los equipos. Después de la reunión técnica de los directores deportivos y de la llamada a los participantes, la salida neutralizada tendrá lugar a las 10:28 horas, mientras que el inicio oficial de la carrera está previsto para las 10:30 horas.

La llegada de los primeros ciclistas se espera entre las 13:00 y las 13:20 horas. Posteriormente se celebrará la ceremonia de entrega de premios, antes de la clausura de la jornada, programada alrededor de las 14:00 horas.

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En memoria de Amadeo Olmos

Más allá del nombre del vencedor, esta cuarta edición quedará ligada para siempre al recuerdo de Amadeo Olmos. La mejor manera de honrar a quien fue organizador, impulsor y corazón de la carrera será garantizar su continuidad y mantener vivo el proyecto que construyó. Benagéber volverá a escuchar el paso del pelotón, pero esta vez lo hará con la memoria de Olmos acompañando a los corredores durante todo el recorrido.