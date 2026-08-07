Gran Permio de Benagéber
Benagéber recuerda a Amadeo Olmos en una emotiva jornada de ciclismo júnior
Juan Esteban Sánchez se adjudicó la victoria en una emotiva jornada en la que se recordó la figura de Amadeo Olmos
El IV Gran Premio de Benagéber-Memorial Amadeo Olmos tuvo este año un significado muy especial. La prueba, reservada a ciclistas de categoría júnior, sirvió para rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo del que durante más de dos décadas fue presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Amadeo Olmos, recientemente fallecido, en una jornada en la que el ciclismo y la emoción fueron de la mano.
100 kilómetros de espectáculo
Sobre un recorrido de 100 kilómetros, Juan Esteban Sánchez, del Purito Cycling Team, se adjudicó la victoria y escribió su nombre en el palmarés de una edición marcada por el recuerdo a Olmos. El corredor del conjunto catalán se impuso por delante de Hugo Melero (Castillo de Onda), segundo clasificado, y de Fran Gramage (Picusa Academy), que completó el podio con la tercera posición.
Además del triunfo final, Sánchez cerró una gran actuación al conquistar también la clasificación de Metas Volantes. Por su parte, Hugo Melero fue el mejor en la clasificación de la Montaña, mientras que el Purito Cycling Team completó su destacada participación como mejor formación de la carrera.
Una jornada en memoria de Amadeo Olmos
Más allá de los resultados deportivos, la cuarta edición del Gran Premio de Benagéber estuvo especialmente marcada por su carácter emotivo. La prueba se convirtió en un sentido Memorial Amadeo Olmos, reuniendo al ciclismo júnior alrededor de la figura y el recuerdo de una persona estrechamente vinculada a este deporte.
Una jornada en la que la competición volvió a tener un notable protagonismo en las carreteras de Benagéber, pero en la que, por encima de todo, quedó el homenaje a Amadeo Olmos.
Así narraba Hugo Melero la prueba «Hoy era la carrera de casa la cual conocía muy bien. He optado por anticiparme en el kilómetro 37 sabiendo que era muy anticipado pero que era la zona donde se tenían que hacer las diferencias. Finalmente nos hemos juntado 4 , haciendo hueco hasta que finalmente en el último puerto nos hemos quedado dos. Al final he llegado a meta en la segunda posición y me he llevado el premio de la Montaña».
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