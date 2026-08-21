Finales en alta montaña, llegadas al sprint y terreno perfecto para fugas: Así son las etapas valencianas de la Vuelta 2026

Mónaco como enclave de partida este sábado y la ciudad de Granada como estampa final. En el medio, a lo largo de más de tres semanas, 3.275 kilómetros de recorrido para componer una Vuelta a España diferente. Porque esta edición de 2026 no transitará por autonomías usuales como Galicia, Asturias o País Vasco. Tampoco tocará Madrid. En su lugar, la apuesta clara en esta ocasión es por el Mediterráneo y, especialmente, por una Andalucía por cuyas localidades discurrirá la mitad de la prueba. Una fuerte presencia que, sin embargo, no evita que otro territorio tenga también un peso destacado. Y ese no es otra que una Comunitat Valenciana que contará con hasta cuatro etapas -de la seis a la nueve- con posibilidades para todo tipo de corredores.

Etapa 6

La primera de ellas, dejando atrás un arranque que pasará por dos Principados -Mónaco y Andorra- además de Francia y Cataluña, será completamente en la provincia castellonense el próximo jueves 27 de agosto. En concreto, recorrerá 177 kilómetros entre la salida en Alcossebre y la meta en Castelló. Por el camino, dos altos de segunda categoría, otro de tercera, y un Puerto de El Bartolo que, coronado a 21 kilómetros del final y con tres kilómetros de tierra, promete ser diferencial bien sea para una fuga que haya conseguido escaparse del control del pelotón o bien para un ciclista que busque suerte con un ataque tardío.

Recorrido de la etapa 6 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 7

Un día después, la séptima etapa dará comienzo en la Vall d'Alba para ir adentrándose en el interior castellonense, cruzar la frontera con Teruel cuando hayan transcurrido dos tercios de la misma y finalizar en un puerto como Aramón Valdelinares que lleva sin ser final de la prueba desde que Winner Anacona venciera en la estación de esquí homónima en 2014. Antes de esa subida que podría dejar diferencias entre los favoritos a la general, un terreno rompepiernas -con 3.750 metros de ascenso- que pondrá en dificultad a los corredores.

Recorrido de la etapa 7 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 8

Ya en la jornada de sábado, los equipos volverán a territorio valenciano y, más en concreto, a Puçol. Ahí será donde comience una etapa de 171 kilómetros destinada, salvo sorpresa, a los velocistas del pelotón que logren superar la subida a Barx -de segunda categoría- ubicada en el tramo final de la prueba. Una única oportunidad para los hombres rápidos dentro de la Comunitat que culminará por las calles de Xeraco.

Recorrido de la etapa 8 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

Etapa 9

La última etapa por la autonomía valenciana será la de la jornada dominical, con inicio en La Vila Joiosa y meta en un puerto de nivel como el Alto de Aitana. Será el plato principal de un día en el que los corredores acumularán 5.000 metros de desnivel positivo divididos en seis puerto, algunos como el de El Miserat situados a mitad del recorrido y otros como Tudons y Benifallim en un encadenado antes de la escalada final a un alto ubicado en la Marina que servirá como punto y aparte de la prueba, ya que el día siguiente es de descanso.

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Recorrido de la etapa 9 de la Vuelta 2026. / La Vuelta

El reto de Pogacar

Más allá de etapas, eso sí, la Vuelta de esta edición puede ser histórica por otro motivo. Y es que está marcada en rojo para toda una leyenda viviente del ciclismo como es Tadej Pogacar. Y es que tras conquistar el pasado julio su quinto Tour de Francia, el esloveno por fin se ha embarcado en el reto de competir en la prueba por etapas española. La última gran vuelta que le queda por sumar a un extenso palmarés en el que solo falta, entre los grandes hitos de este deporte, la conquista de un monumento como la París-Roubaix. La misma que rozó este año hasta que Wout Van Aert se la arrebató. Solo la carretera dirá si la Vuelta se queda como debe o queda tachada para siempre de sus objetivos pendientes.

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