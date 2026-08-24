El pelotón valenciano suma un nuevo efectivo con el 'ascenso' de Dani Cepa al Caja Rural

La 'savia nueva' del ciclismo valenciano sigue sumando caras nuevas. Si en la primera línea del pelotón internacional está ya un Juan Ayuso que pelea con los mejores en todo un Tour de Francia y en la Vuelta 2026 está debutando otro corredor de futuro como Pau Martí, este lunes se ha confirmado que de cara al año 2027 será el Caja Rural el que cuente con otro ciclista de la autonomía. No en vano, la escuadra navarra -perteneciente a la segunda categoría de este deporte, la Continental Pro, y que esta campaña ha debutado en la 'Grande Boucle'- incorpora a sus filas a Dani Cepa (Ondara, 2004), quién ha disputado toda su trayectoria como sub-23 en el filial del equipo, el Caja Rural-Alea.

"Eclosión definitiva"

Según ha anunciado esta mañana la propia estructura -que cuenta entre sus filas con otros dos valencianos como Joan Bou (València, 1997) y Jaume Guardeño (Altea, 2003), aunque ninguno de ellos confirmados aún para 2027- en un comunicado, Cepa es "uno de los nombres más destacados del pelotón élite y sub-23 nacional". No en vano, esta temporada ha sido la de su "eclosión definitiva", conquistando la clasificación general de la Copa de España gracias a los triunfos en el Trofeo Guerrita y la Clásica de Torredonjimeno, además de los podios en otras citas como el Memorial Cirilo Zunzarren o el Memorial Valenciaga o en etapas de la Vuelta a Navarra o del Memorial Manuel Sanroma Valencia.

"Ha dejado patente su habilidad sobre terrenos ondulados y su notable punta de velocidad para imponerse en grupos reducidos, especialmente tras carreras de desgaste", enfatizan desde el equipo. "Me considero un ciclista rápido y bastante completo. Me defiendo bien en la montaña y me gustan especialmente las carreras técnicas, explosivas y difíciles de controlar", defiende por su parte Cepa, que cree que aún tiene "mucho margen para descubrir qué tipo de corredor puedo llegar a ser". Sobre la 'promoción', afirma que es "un sueño que tengo desde pequeño y por el que llevo luchando muchos años" y su primer objetivo será "adaptarme lo más rápido posible a la nueva categoría: a las distancias, al ritmo de carrera, a la velocidad y, en general, a todo lo que supone competir a nivel profesional" y, a partir de ahí, "seguir creciendo como corredor y ser útil para el equipo".

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Cubillas, otro 'promocionado'

El anuncio de Cepa se suma al que este mismo mes ya se anunció para otro corredor valenciano como Javier Cubillas (Vall d'Uixó, 2007), que tras un gran año en el filial del Movistar Team -entre otros resultados, fue décimos en la general del Giro d'Italia Next Gen- dará en 2027 el salto al primer equipo telefónico. Un ascenso que encara -afirmó cuando se conoció la noticia- "con mucha ilusión y con ganas de seguir progresando como corredor en una nueva categoría. Estoy muy contento de poder dar el paso con el equipo de casa y con muchas ganas de dar lo mejor de mí en estas próximas temporadas".

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