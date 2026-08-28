De Puçol a Xeraco, así es la octava etapa de La Vuelta a su paso por la Comunitat Valenciana

Puçol acoge este sábado la salida de la octava etapa de La Vuelta a España, la tercera en la Comunitat Valenciana, y lo hace con un pelotón liderado por el el esloveno Tadej Pogacar, líder de la general con 3:50 de ventaja sobre Enric Mas.

La salida neutralizada está prevista para las 13:42, mientras que la meta en Xeraco se calcula sobre las 17:20 tras una etapa de 171 kilómetros que pasará por 26 localidades de la provincia de València.

Y es que al margen de las localidades de salida y meta, el pelotón pasará también por la Pobla de Farnals, Massamagrell, Albalat del Sorells, Foios, Meliana, Vinalesa, Alfara del Patriarca, Moncada, Náquera, Bétera, San Antonio de Benagéber, L'Eliana, Monserrat, Cheste, Montroi, Real, Catadau, Carlet, Algemesí, Alzira, La Barraca d'Aigües Vives, Simat de la Valldigna, Barx, La Drova y Xeraco. Aquí se detallan los horarios previstos de paso por cada una de ellas.

Recorrido de la etapa 8 de La Vuelta, a su paso por la provincia de València. / La Vuelta

Etapa propicia para el esprint

De apariencia fluida, tanto en el perfil como sobre el mapa, la jornada es perfecta para la búsqueda de escapadas y para aprovechar la ventaja técnica que ofrecen sus continuos giros al atravesar algunas de las bellas poblaciones del interior valenciano. Sin embargo, antes de cantar victoria junto al Mediterráneo, los líderes deberán exigirse en las rampas del puerto de Barx, de segunda categoría. Quienes salgan del descenso en cabeza tendrán una oportunidad perfecta para disputarse el esprint a pie de playa en Xeraco.

El propio director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, define así la etapa de este sábado. "Es la última opción para los sprinters en la primera semana de carrera. Sus equipos tendrán la misión de controlar los intentos de escapada y los hombres rápidos deberán superar en la parte final la subida a Barx (2ª) para poder disputar la llegada en las calles de Xeraco".

Perfil de la etapa 8 de La Vuelta entre Puçol y Xeraco. / La Vuelta

Apuesta de la Diputació de València

Las carreteras valencianas volverán a disfrutar de La Vuelta gracias a la Diputació de València, ya que la corporación provincial ha destinado más de 130.000 euros para hacer posible la celebración de esta etapa, que pasará por 26 localidades.

El presidente de la institución, Vicent Mompó, que estará presente tanto en el tradicional corte de cinta previo a la salida de la etapa, como en la meta, ha resaltado que “traer de nuevo a València la Vuelta a España es una gran oportunidad para mostrar al mundo la belleza de nuestra tierra. Los aficionados podrán contemplar por televisión los paisajes de la provincia en una etapa que recorre tanto el interior como la costa. A ello hay que añadir la gran cantidad de visitantes que se acercan a ver la carrera en vivo y el impacto que tiene eso en los municipios por los que pasa”.

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Vicent Mompó estará acompañado por el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, Pedro Cuesta. Además, en la salida también estará presente la diputada provincial, y alcaldesa de Puçol, Paz Carceller; mientras que en la llegada acompañará al presidente el diputado y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.