Pogačar reaparece en redes tras la fuerte caída que le obligó a abandonar La Vuelta

Pogačar ha reaparecido desde el hospital tras la dura caída que le obligó a abandonar La Vuelta y lo ha hecho con un mensaje de optimismo. El esloveno compartió una imagen en sus redes sociales en la que aparece con collarín cervical, un apósito sobre el ojo derecho y el brazo vendado, mientras hacía el gesto de los cuernos con la mano. La publicación estaba acompañada por la canción ‘Stayin’ Alive’, de los Bee Gees, una elección cuyo título (‘Seguir vivo’) refleja perfectamente su intención de tranquilizar a sus seguidores después del accidente.

Captura de su historia en Instagram. / INSTAGRAM

El parte médico confirmó que las lesiones sufridas son importantes: Pogačar presenta una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Las pruebas descartaron, por fortuna, lesiones de mayor gravedad y secuelas neurológicas. El corredor del UAE Team Emirates-XRG deberá someterse a una operación para tratar la clavícula, aunque los médicos han decidido retrasarla como medida de precaución debido a la conmoción cerebral. Su evolución marcará los plazos de recuperación y determinará si podrá llegar a sus próximos grandes objetivos, especialmente el Mundial de Montreal.

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Enric Mas ocupa el liderato con gesto a Pogačar

El abandono del campeón esloveno cambió por completo el rumbo de La Vuelta. Pogačar llevaba el maillot rojo, había ganado tres etapas y aventajaba en 3 minutos y 50 segundos a Enric Mas, que pasó automáticamente a ocupar el liderato. El ciclista mallorquín, visiblemente afectado por la caída de su rival, protagonizó además un gesto de respeto al renunciar a vestir el maillot rojo en el podio. Ahora, la prioridad es la recuperación de Pogačar, mientras el resto de la competición continúa sin uno de sus grandes protagonistas.