La “etapa reina” de La Vuelta pasó por La Nucía

Este domingo 30 de agosto “La Vuelta Ciclista a España 2026” pasó por La Nucía en el transcurso de “etapa Reina” (9ª etapa) con meta en Aitana. Numerosos aficionados y vecinos disfrutaron de ver en directo del paso de la gran “serpiente multicolor” ciclistas a su paso por La Nucía, formada por 184 deportistas de 23 equipos. Se trata de la quinta ocasión que pasa “La Vuelta” por “La Nucía, Ciudad del Deporte”, durante los últimos años.

La etapa 9 de la Vuelta a España, en imágenes. / Javier Lizón / EFE

El pelotón de “La Vuelta” llegó a La Nucía sobre las 12:45 horas, el domingo, procedente de Finestrat, tras la salida de etapa en la Vila Joiosa. Los ciclistas pasaron por la carretera Benidorm- La Nucía (CV-70) y las principales avenidas (Marina Baixa, Carretera y Gabriel Miró) del municipio, concentrando gran número de público a su paso.

El Director de la Vuelta en La Nucía

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía disfrutó del paso de “La Vuelta” junto a Javier Guillen, director de La Vuelta a España, que paró en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, para ver el paso del pelotón. También estuvieron Sergio Villalba, concejal de Deportes y Javier Castellar, organizador del Critérium y Gran Fondo Ciclista de La Nucía.

Promoción a través del deporte

Gracias al paso de la Vuelta Ciclista a España, La Nucía volvió a promocionarse a través del deporte, en una prueba retransmitida por TVE y Eurosport a 180 países, ya que al ser la “etapa reina” fue retransmitida de forma íntegra en las dos cadenas. Una repercusión incalculable y un paso más para consolidar la marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Esta etapa fue retransmitida a través del canal Teledeporte y La 1 de TVE, así como Eurosport 1 este domingo 30 de agosto.

Paso por La Nucía

La salida de la novena etapa (etapa reina) de la Vuelta Ciclista a España 2026 fue desde la Vila Joiosa y pasó por La Nucía pasó sobre 12:45 horas, recorriendo la mayor parte del término municipal nuciero desde la rotonda nº6 hasta el casco urbano. La “serpiente multicolor” atravesó La Nucía por la avenida José Ramón García Antón (Carretera Benidorm-La Nucía CV-70) para después atravesar el casco urbano por avenida Marina Baixa y avenida Carretera. El recorrido de la etapa continuó en dirección a Polop. Además al ser al principio de la etapa pasaron casi todos los ciclistas juntos, en un “espectacular” pelotón. Los vecinos y vecinas de La Nucía se volcaron y animaron la “Vuelta” a lo largo de todo su paso por el municipio, tanto en el casco Urbano como en las rotondas.

Una etapa de 187 kilómetros y 5.000 m de desnivel con el “espectacular” final en el Alto de Aitana, con épica victoria del ciclista español Enric Mas (Movistar) con el maillot “rojo” de líder; tras un exigente recorrido por los diferentes puertos de montaña de la provincia de Alicante.

Además, una hora antes, el público pudo disfrutar de la animación de la “Caravana Publicitaria” en el parking frente al Cementerio Municipal, donde los vehículos patrocinadores que ofrecieron animación y obsequios a vecinos y vecinas que se acercaron.

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Quinto paso de “La Vuelta”

Este paso en 2026, fue la quinta vez que La Nucía vio pasar el pelotón de la Vuelta a España por sus calles, en los últimos años. En 2010, la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Calpe y Alcoy pasó por La Nucía. En 2011 La Nucía fue la salida de la segunda etapa, primera en ruta, de la Vuelta Ciclista a España. El domingo 21 de agosto de 2011 desde la Plaça-Auditori de Les Nits salió la ronda ciclista española en dirección a Orihuela- Costa. El pelotón realizó un recorrido de forma neutralizada por el Casco Antiguo y calles del municipio. Mientras, en 2016 la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España fue desde Benidorm y pasó por La Nucía, recorriendo como en 2019, la mayor parte del término municipal nuciero.