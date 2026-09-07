Juan Ayuso y Sandra Alonso, en la selección española para el Mundial de Montreal

Los seleccionadores nacionales Alejandro Valverde y Gema Pascual han desvelado este lunes, durante una rueda de prensa celebrada en Sevilla con motivo de la segunda jornada de descanso de La Vuelta, sus respectivas convocatorias élite para el Campeonato del Mundo de Carretera de Montreal (Canadá). En el acto han estado también presentes el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso; y Manuel Salvadores, director general de Mitsubishi Motors en España.

Selección élite masculina

Para la prueba en línea, Alejandro Valverde ha seleccionado a Enric Mas, Juan Ayuso, Markel Beloki, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí e Igor Arrieta.

La ruta masculina cerrará el Campeonato del Mundo el domingo 27 de septiembre y propondrá un enorme desafío de 273,4 kilómetros y 3.803 metros de desnivel positivo. Tras partir desde Brossard, los corredores accederán a Montreal para completar 12 vueltas al exigente circuito de Mont-Royal, con la sucesión de ascensiones y el desgaste acumulado como grandes factores de selección antes de la llegada en Parc Jeanne-Mance.

Alejandro Valverde y Gema Pascual, en la rueda de prensa en la que comunicaron los nombres de los seleccionados. / RFEC

En la contrarreloj individual, los representantes españoles serán Iván Romeo y Pablo Castrillo.

Sobre la convocatoria, Alejandro Valverde ha destacado que "es una lista equilibrada para tener corredores en todo momento. Tenemos que tener gente para estar tanto al principio de carrera como más cerca del final con nuestros líderes. Ayuso es el líder junto con Enric de colíder. Más vale ir con dos opciones que con una. Enric está demostrando que va a llegar al Mundial en una condición muy buena tras La Vuelta. Tenemos una oportunidad de hacerlo fenomenal. Hay que salir optando a todo".

La lucha contra el crono élite se disputará el domingo 20 de septiembre sobre un recorrido común para hombres y mujeres de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo, con salida en Avenue du Parc y llegada en Parc Jeanne-Mance. El trazado combinará sectores urbanos y numerosos cambios de dirección con tramos especialmente rápidos, incluyendo el paso por el Circuit Gilles-Villeneuve.

Selección élite femenina

La Selección Española femenina bajo la dirección de Gema Pascual estará integrada para la prueba en línea por la medallista de bronce élite en Ruanda Mavi García, la bronce sub23 de 2025 Paula Blasi, Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y la alicantina Sandra Alonso, de nuevo compitiendo entre las mejores tras ser madre.

La selección española femenina, con la alicantina Sandra Alonso entre sus intregrantes. / RFEC

La carrera femenina tendrá lugar el sábado 26 de septiembre sobre 180,1 kilómetros y 2.570 metros de desnivel positivo. Tras el tramo inicial desde Brossard hasta Montreal, las corredoras afrontarán ocho vueltas al circuito de Mont-Royal, un escenario de gran exigencia que irá acumulando desgaste vuelta tras vuelta y que debe favorecer una carrera muy selectiva.

Para la contrarreloj individual, Gema Pascual contará con la campeona de España Mireia Benito y Paula Blasi.

Ambas afrontarán también los 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel del recorrido de Montreal, que abrirá la competición élite femenina el domingo 20 de septiembre. El trazado partirá de Avenue du Parc, atravesará diferentes zonas de la ciudad y el entorno del Circuit Gilles-Villeneuve antes de regresar hacia Parc Jeanne-Mance para resolver la pelea por el maillot arcoíris.

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Al respecto de la convocatoria, la seleccionadora nacional ha destacado que "tenemos un gran equipo. Contamos con la experiencia de Mavi, que ya sabe lo que es subir al podio y que prepara muy bien siempre estas citas, y con la irrupción y el talento de una Paula que está haciendo una gran temporada. Además, tenemos ciclistas que saben desenvolverse en todos los terrenos como Mireia, Sara, Usoa y Sandra. Seremos un bloque fuerte y compacto y tenemos que aprovecharlo".