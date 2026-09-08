Ciclismo-Mundial Adaptado
Ricardo Ten, el coleccionista de podios: ¡ya lleva 46 medallas internacionales como ciclista!
El ciclista valenciano vuelve del Mundial de Huntsville con una plata más y sigue agrandando su palmarés
La Selección Española de Ciclismo Paralímpico concluyó el Campeonato del Mundo de Ruta de Huntsville (Alabama, Estados Unidos) con siete medallas: dos oros, cuatro platas y un bronce. Y de nuevo, uno de los protagonistas volvió a ser Ricardo Ten, un asiduo al podio y todo un seguro para el equipo español. Esta vez el valenciano 'sólo' pudo sumar una plata, la lograda en la Contrarreloj individual C1 ya que una caída durante un entrenamiento impidió que tomase la salida en la prueba en línea en la que era uno de los grandes favoritos al oro.
Sigue sumando medallas
Pese a no poder repetir el doblete mundialista logrado en 2025, Ricardo Ten, a sus 51 años, sigue sumando medallas y podios internacionales. Su palmarés va camino de batir todos los récords. Desde que cambió la natación por el ciclismo en el año 2017, el valenciano acumula ya 46 medallas en grandes citas sumando Juegos Paralímpicos, Europeos y Mundiales: 25 oros, 13 platas y 8 bronces.
Veinte veces campeón del mundo
En Campeonatos del Mundo de Ciclismo, sumando tanto la modalidad de pista como la de carretera ya que en ambas destaca por igual, Ricardo Ten ha conquitado 20 oros o lo que es lo mismo, 20 títulos de campeón del mudo, además de 11 platas y 6 bronces. Tras su triplete en el Mundial de Pista de Río 2025, Ricardo Ten llegaba a la mítica cifra de 20 títulos mundiales. En el Mundial de Huntsville aspiraba a superar esa cifra pero de momento, tendrá que esperar. Eso sí, añadió una plata más a su colección.
Se pasó al ciclismo en 2017 con 41 años
Desde 2017, cuando Ricardo Ten tras participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 como nadador, decidía dejar la piscina y subirse a la bici, su dominio en el ciclismo paralímpico mundial ha sido total. Lo que a priori parecía un epílogo a su brillante carrera como nadador, se ha convertido en una de las trayectorias más prolijas del ciclismo. Desde el primer momento Ricardo Ten se convirtió en una pieza fundamental en la selección española de ciclismo paralímpico y ha estado presente en todas las grandes citas. Además de su brillante palmarés mundialista, destacan las 4 medallas logradas en Juegos Paralímpicos. En Tokio 2020 sumó un bronce y en París 2024 lograba tres medallas, dos en pista y una en línea: Oro en la contrarreloj en ruta, plata en velocidad por equipos y bronce en persecución idividual. En Campeonatos de Europa también atesora cinco medallas como ciclista: cuatro oros y una plata.
Su mejor Campeonato del Mundo lo vivió Ricardo Ten en Glasgow 2023 cuando logró nada menos que seis medallas: 3 oros, 2 platas y 1 bronce repartidos entre pista y ruta. En Zúrich 2024 logró el doblete de oro al proclamarse campeón mundial tanto en ruta como en la CRI.
Siete veces campeón del mundo como nadador
Antes de brillar sobre las dos ruedas, Ricardo Ten también logró un gran palmarés como nadador paralímpico conquistando 7 medallas en Juegos Paralímpicos (3 oros, 1 plata y 3 bronces), 7 títulos de campeón del mundo, 13 de campeón de Europa y más de 100 títulos de campeón de España.
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