Enric Mas, reciente ganador de la Vuelta Ciclista a España, correrá el Criterium Internacional y el Gran Fondo La Nucía

Enric Mas, reciente ganador de la Vuelta Ciclista a España, participará tanto en el Criterium Internacional como en la 3.ª edición del Gran Fondo La Nucía que se celebrarán los días 17 y 18 de octubre. La Nucía, ciudad del deporte’ volverá a convertirse en punto de encuentro para ciclistas profesionales, cicloturistas llegados de distintos puntos del mundo y jóvenes promesas. La programación se completará con el I Criterium Nacional Kids La Nucía, una prueba dirigida a las futuras generaciones del ciclismo que rendirá homenaje a Amadeo Olmos.

El ciclista mallorquín, natural de Artà (1995) y que ha sido seleccionado por el combinado nacional como jefe de filas para disputar el mundial que se celebrará próximamente en Canadá, acaba de conseguir su primera gran vuelta por etapas. Desde su irrupción en el ciclismo profesional, Mas ha demostrado ser uno de los grandes especialistas en las carreras por etapas, con un segundo puesto en la Vuelta a España en 2018, 2021 y 2022, además de un tercer puesto en 2024, y dos victorias de etapa en la ronda española. Además, también atesora un segundo puesto en el monumento Il Lombardía o una victoria en el Giro de Emilia, batiendo a Tadej Pogacar en un cara a cara.

Tanto el público que acuda a disfrutar del Criterium como los cicloturistas que participen en el Gran Fondo La Nucía tendrán la oportunidad de ver competir a uno de los grandes ciclistas del panorama internacional y, en el caso de los participantes del Gran Fondo, compartir carretera y recorrido con el recién ganador de la ronda española. Una ocasión excepcional para pedalear junto a un corredor de su categoría, sentir de cerca el ritmo de la élite y disfrutar de una jornada en la que el ciclismo volverá a inundar La Nucía.

Otros nombres del cartel

Junto a Mas también estará la actual ganadora de la Vuelta Ciclista a España, Paula Blasi, que también formará parte del Criterium Internacional y del Gran Fondo La Nucía. Al menos tres ganadores de la Vuelta Ciclista a España se retarán en el Criterium y participarán en la prueba cicloturista. De hecho, la ciclista catalana se medirá ante Pedro Delgado, otro campeón de la Vuelta Ciclista a España, en el duelo ‘Meta contra meta’, que se celebrará la tarde del 17 de octubre. Además, la campeona del mundo de ciclismo en pista, Dori Ruano, también integrará la nómina de ciclistas que formen parte de la marcha.

El Critérium Internacional volverá a reunir a algunos de los mejores ciclistas del pelotón profesional en un formato innovador y espectacular. La competición constará de cuatro pruebas: eliminación, puntuación, ‘Meta contra meta’ y el ya tradicional 'Duelo', que este año enfrentará por primera vez a dos ciclistas, una de ellas Dori Ruano, con Sara Cabrera Casino, patinadora profesional, en un desafío inédito.

Programa

El Gran Fondo se celebrará el domingo 18 de octubre. La prueba ofrecerá dos distancias sobre un mismo recorrido diseñado por Miguel Induráin: una modalidad larga de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y una distancia media, incorporada este año como novedad, de 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, con salida desde Gorga.

Ambas distancias forman parte de las UCI Gran Fondo World Series, lo que significa que es puntuable para el campeonato del mundo de 2027 que se llevará a cabo en Francia. Otra de las grandes novedades llegará con un incentivo inédito para los participantes. La organización otorgará un premio valorado en máximo 3.000 euros al participante que consiga rebajar el tiempo de 11 minutos y 57 segundos, establecido por Tadej Pogačar en la ascensión al Coll de Rates. Las inscripciones para participar en la prueba permanecen abiertas.