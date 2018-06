Somos España. Vamos España

A nosotros nos van la improvisación, el ingenio espontáneo y el triunfo por despecho:

¿CUARTOS?

Aquel día de 2008

Ya he recordado alguna vez que en 2008 nadie daba un duro por España. A dos o tres días de empezar la Eurocopa me presenté en la redacción de SUPER y hablé con Tito Bau para preguntarle qué íbamos a hacer para darle al evento la importancia que merecía. Me miró con sus ojos de gato, lo pensó un instante como un viejo zorro y contestó: «haremos algo importante». En realidad, no había pensado nada de particular porque La Roja iba a volverse a casa en cuartos. Y como él, los demás. Luis no acababa de convencer, la fase de clasificación había sido bastante errática y en los amistosos el equipo no convencía. Luego pasó lo que pasó y quien vaya a la hemeroteca verá que SUPER estuvo ahí desde el primer día.

COMPROMISO

Hay precedentes

Ahora resulta que tenemos un seleccionador casi sin experiencia en los banquillos, con una lista de veintitrés que le ha confeccionado un perfecto mastuerzo –aunque buena lista–, que tiene que coger al equipo a apenas 48 horas del debut en un Mundial, en un partido que, por añadidura, nos enfrenta al actual campeón de Europa. No son las condiciones ideales. Pero tampoco lo eran entonces y de ahí salimos como salimos. Y lo podemos volver a hacer. Al fin y al cabo, lo queramos o no, el espíritu español poco tiene que ver con el cartesianismo germánico. A nosotros nos van la improvisación, el ingenio espontáneo y el triunfo por despecho. Como decía Xavi, uno nunca sabe si situaciones de emergencia como la que ha generado Florentino no terminarán por inspirar un mayor nivel de compromiso en un grupo de futbolistas que tiene tanta calidad como el que más.

EL DEBUT

Hueso portugués

Por ello, sin excusas, hay que salir con todo a por Portugal, un hueso duro de roer donde los haya. Un equipo con Cristiano y Guedes arriba, una defensa con tipos duros y miles de horas de vuelo sobre la que cimentó su título europeo y un seleccionador que sabe hacer bien su trabajo, no es obviamente cualquier cosa. España empezó perdiendo en los dos últimos Mundiales. En 2010 supimos reponernos y de qué manera. En Brasil, la dolorosa derrota ante Holanda fue una losa que no pudimos superar. Estamos, por tanto, avisados de la importancia de salir enchufados.

A FAJARSE

Partido a cara de perro

En Brasil nos pudieron la desidia, los años de algunos futbolistas y la falta de chispa competitiva. No me cabe duda de que Hierro va a trabajar a tope para que eso no suceda. Si la Roja sale a pelear como si no existiera el mañana, a morder arriba cuando haga falta, a fajarse en la marca de las liebres portuguesas y a disputar el partido a cara de perro, de este envite saldremos con una sonrisa y los ánimos calmados después de la tormenta. Las claves de Portugal son, además, pocas y previsibles, aunque no menos temibles: jugadas a balón parado –que hay que evitar a toda costa– y balones a Guedes y Cristiano –a los que conocemos sobradamente–. Una invitación a reforzar nuestra defensa con un tipo serio y trabajador, además de muy rápido, como Nacho y a dejar en un segundo plano la veleidad innecesaria de Thiago, al que aún no le ha quedado claro que la Roja es demasiado importante como para seguir con sus filigranas de filial del Barcelona.

HIERRO

Aspas por Diego Costa

La llegada de Hierro abre la puerta, además, a novedades en el ataque. No sería mala cosa que el favoritismo de su antecesor por Diego Costa pasara a mejor vida. Los centrales portugueses son tan expeditivos como veteranos y por ahí un ratón de área como Aspas puede encontrar el hueco para hacer daño. Será un partidazo. Y si el mundo piel roja siente ya los nervios, el nudo en el estómago de inicio de Mundial y la piel de gallina de la primera vez, imagínense cómo estarán nuestros futbolistas. Estamos con ellos y no nos harán dudar. Haremos de la necesidad virtud. Somos España. Vamos España.