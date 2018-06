De Gea, más titular que nunca

A mí, que quieren que les diga, no me gustó España. Portugal, con poco, hizo tres goles. En los primeros 10 minutos le faltó intensidad y cedió el balón al rival, que es algo a lo que la selección no está habituada. Y, sobre todo, cada acción a balón parado a favor acabó en ocasión de ellos. Hay que mejorar los automatismos, el equilibrio, ya sea porque la propuesta no es la correcta o no está aún del todo pulida. En cuanto a De Gea, estuvo mal, pero alguien de su nivel está acostumbrado a salir adelante en situaciones complicadas y creo que otra polémica, otro debate, después del 'terremoto Lopetegui', no le vendría nada bien al grupo. Ahora más que nunca debe ser titular, sin titubeo alguno.

Primera y última advertencia

Pasaremos a octavos, pero eso no quita para que haya que aprender del debut. Ya no nos podemos permitir más fallos, no tanto a nivel clasificatorio en la liguilla, como de rendimiento. No se puede condecer tanto a este nivel, porque a la mínima te mandan a casa. Fue la primera advertencia, y esperemos que la última. España mejoró al cuarto de hora, cuando ajustó la presión tras pérdida; y se acercó a su versión más reconocible en la primera media del segundo tiempo, pero cuando empezó a adornarse, a jugar más para perder tiempo que para matar el partido, dejó de hacerlo a 2-3 toques y dio opciones a Portugal. Y al final, en lo que para mí fue un error de concentración de Piqué, al hacerle falta a Cristiano de espaldas a portería, ¡zas!

Yo hubiera quitado a Koke

Será porque no le encuentro el sitio en el esquema de España, pero yo hubiera quitado a Koke y hubiera retrasado a Isco a la zona de creación para dar entrada a Aspas. Así se hubiera ganado en capacidad de asociación y circulación. Aunque no discuto que Koke estuvo serio, fue de los que más kilómetros hizo y uno de los sostenes de la estructura sin balón, pienso que 'Busi' se basta por si solo para la contención y si alguien duplica su posición pierde efectividad.

Costa, al estilo atlético

Nunca he sido muy fan de Costa en la selección, pero el otro día hizo un partido más que interesante más allá de los dos goles. Aportó la intensidad que hacía falta y ayudó a desahogar al equipo. Y marcó como la hace muchas veces con el Atlético y muy pocas con España: con un balón largo y peleándose con esta por la posición. Su comienzo ha sido prometedor y España debe explotarlo. Más ahora, que enfrente estarán Irán y Marruecos, que seguramente harán un repliegue intensivo y costará crear ocasiones.

El único culpable, el Madrid

Ahora que España se ha quitado de encima el comienzo del Mundial, la presión extra generada por esta historia, quiero decir tres cosas. Una es que el Madrid es el único culpable en lo de Lopetegui, por lo que hizo y por echar mierda a los demás. Dos: Rubiales hizo lo que tocaba para que se respete a la Federación y a la selección, que no son cualquier cosa. Y tres: la elección de Hierro como recambio fue la mejor, pues conocía todos los códigos del equipos y tiene capacidad de liderazgo de sobra.

Me gustó Tarek Hamed

De entre aquellos jugadores que pueden llamar la atención en este Mundial, por menos conocidos, por ahora me quedo con el '8' de Egipto. Se llama Tarek Hamed. Es bajito (solo 1'65) pero aporta presencia física, equilibrio y una salida de balón muy aseada.